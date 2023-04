Consiglio comunale, il 2 maggio si vota per il nuovo presidente dopo le dimissioni di De Luca - Tempostretto

Nello Pergolizzi sembra ancora il favorito, ma la maggioranza scricchiola e l'opposizione vuole approfittarne. Si voteranno anche il vice vicario e il supplente

MESSINA – Per il nuovo presidente del Consiglio comunale bisognerà attendere solo qualche giorno. Dopo mesi di indiscrezioni, sono arrivate lunedì scorso le dimissioni di Cateno De Luca, che ha lasciato la presidenza, tirando la volata al già vice presidente vicario Nello Pergolizzi. Martedì 2 maggio alle 11 i consiglieri saranno chiamati all’elezione.

Pergolizzi il favorito

E non si eleggerà soltanto il presidente, ma anche il vice presidente vicario e il vice supplente, una novità rispetto agli ultimi mesi, perché dall’insediamento in poi del Consiglio, fino ad oggi, c’era stato un solo vice, il vicario appunto Nello Pergolizzi. Ed è lui il favorito da tempo per la successione, sebbene lo scenario rispetto a due mesi fa, quando sembrava dovessero arrivare le dimissioni di Cateno De Luca, è diverso.

E questo sembra non aiutare la maggioranza, meno forte di inizio anno, dopo i consiglieri persi e con le continue voci, mai smentite, di ulteriori addii alle porte. Senza contare la tensione interna scaturita dalla commissione Ponte, una situazione ancora in stand by e che ha portato alla parziale rottura tra una parte di consiglieri e il gruppo “Prima l’Italia”, che ad oggi conta di due elementi. Un voto perso non fa la differenza, ma se fossero di più? Difficile che possano arrivare da qui i voti contrari, visto che il legame tra il senatore Nino Germanà, il leader di “Prima l’Italia” e Cateno De Luca sembra sempre saldo.

Le dimissioni eventuali di De Luca e De Leo

E intanto c’è chi aspetta. Salvatore Caruso e Giuseppe Schepis restano in stand by, perché subentrerebbero in caso di dimissioni anche da consiglieri di Cateno De Luca e di Alessandro De Leo. I due potrebbero dimettersi proprio dopo la votazione, che non a caso arriva alla vigilia della presentazione delle liste per la corsa elettorale a Taormina, in programma a fine maggio. Accadrà? Si presume di sì, così come appare difficile che Pergolizzi possa perdere la presidenza, nonostante una maggioranza meno forte del passato. Ma tutto si deciderà il 2 maggio.

