Consiglio comunale, il tutti contro tutti prosegue: la maggioranza difende Trischitta - Tempostretto

Attacchi a oltranza tra i gruppi legati a Basile e le opposizioni. Il clima resta teso mentre si parla di temi importanti, tra movida e autostrade

MESSINA – Dietro i tanti temi affrontati recentemente in Consiglio comunale si continuano a nascondere gli scontri politici e le tensioni che animano l’aula da mesi. Dopo l’attacco frontale del consigliere Pippo Trischitta, che in conferenza stampa ha parlato di “caos e inciuci”, era arrivata la risposta a muso duro di Fratelli d’Italia e della consigliera Amalia Centofanti. Poi la commissione sulla movida e il nuovo attacco di alcuni consiglieri d’opposizione, stavolta all’amministrazione, per l’assenza in aula (comunque annunciata). E non è finita perché ieri, 21 luglio, è stato Maurizio Croce a difendersi da accuse di diverse settimane fa sulla sua presunta incompatibilità, su cui l’Anac si è pronunciata dandogli ragione. E lo ha fatto attaccando Pergolizzi e Trischitta.

La maggioranza difende Trischitta

Ora il nuovo capitolo. I consiglieri legati a Basile difendono Trischitta esprimendo la “propria solidarietà per gli attacchi di carattere puramente personali e professionali ricevuti, dopo la conferenza stampa dello scorso 19 luglio, basata prettamente su argomenti di carattere politico e mirata a voler dare risalto alla situazione singolare venutasi a creare all’interno del consiglio comunale a seguito di apparentamenti politici anomali e lontani dalle identità dei singoli partiti”. A firmare Salvatore Papa, Raffaele Rinaldo, Margherita Milazzo, Raimondo Mortelliti, Salvo Caruso, Francesco Cipolla, Serena Giannetto, Rosaria Di Ciuccio, Giuseppe Busà, Sebastiano Pergolizzi, Giuseppe Schepis, Antonella Feminò, Nicoletta D’Angelo e Cettina Buonocuore. A onor del vero, soltanto quest’ultima si è presentata al fianco di Trischitta nel giorno della conferenza, ma sta di fatto che il gruppo di maggioranza si chiude a riccio e fa muro di fronte agli attacchi delle opposizioni. L’estate calda a Palazzo Zanca prosegue ma tra pochi giorni rischia di diventare rovente: il Tar si pronuncerà a breve sull’elezione del presidente del Consiglio comunale.