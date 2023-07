"Il Consiglio nel caos con l'alleanza tra Pd e FdI e il tradimento di Prima l'Italia" - Tempostretto

Per il capogruppo Pippo Trischitta "sono tutti uniti nell'odio contro De Luca, la politica è morta nell'aula a Messina, solo rancori"

MESSINA – “Il Consiglio comunale non è più agibile. Siamo alla morte della politica. Fratelli d’Italia e Pd, destra e sinistra, camminano a braccetto solo per odio nei confronti di Cateno De Luca. In più è avvenuto il tradimento del gruppo politico di Prima l’Italia, con il suo leader Nino Germanà, e da minoranza l’opposizione è diventata maggioranza. 17 contro 15. La politica non c’è più. Solo scontri e rancori”. Pippo Trischitta, capogruppo di “Con De Luca per Basile sindaco”, lancia i suoi strali contro gli avversari politici in conferenza stampa. Un’iniziativa solitaria, non c’è il suo gruppo, e al suo fianco si siede Cettina Buonocuore, del gruppo misto, vicina alla Giunta Basile.

Attacca Trischitta: “Solo a Messina destra e sinistra si alleano. Calabrò dirige e Russo e Gioveni si mettono d’accordo su come attaccare la Giunta Basile. Io, da missino, e oggi a sostegno di quest’amministrazione trasversale, sono indignato. Gioveni mi ha deluso: ha firmato per un ricorso pretestuoso, pur sapendo d’avere torto. In più, un singolo può passare da uno schieramento all’altro. Non un partito, come Prima l’Italia, perché non ha ottenuto ciò che chiedeva, come la presidenza della IV Commissione alla collega Centofanti. Lo stesso Croce è venuto in Consiglio solo per votare contro l’amministrazione. Sono tutti comportamenti pretestuosi ma che rischiano di paralizzare l’aula”.

