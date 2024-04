Conte il 15 aprile a Messina: “I cittadini perdono le case, c’è bisogno di chiarezza”

Il leader del M5S incontrerà i cittadini per discutere le conseguenze del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria

MESSINA – Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle, sarà a Messina il prossimo 15 aprile per incontrare i cittadini e discutere le “devastanti conseguenze sul territorio” causate dai lavori per il Ponte sullo Stretto. Lo hanno annunciato il deputato regionale Antonio De Luca, Capogruppo all’Ars del M5S, e la senatrice Barbara Floridia. L’incontro si terrà a partire dalle 1. L’annuncio è stato dato nel giorno in cui è stato reso pubblico l’elenco con i nominativi e i riferimenti catastali delle centinaia di persone che subiranno l’esproprio delle abitazioni per la realizzazione del Ponte.

“La presenza di Conte a Messina conferma l’attenzione a livello nazionale nei confronti della nostra città, che rischia di essere smantellata per far spazio ai cantieri del Ponte”, affermano De Luca e Floridia. “C’è bisogno di chiarezza su quanto sta accadendo e dobbiamo stare accanto ai cittadini che rischiano di perdere la propria casa”.

Il M5S si è sempre opposto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, definendolo “un’opera inutile e costosa che deturperebbe il territorio e non porterebbe benefici alla Sicilia. Il Ponte è un colabrodo di sprechi”, denuncia De Luca. “Non possiamo permettere che la nostra città venga sacrificata per un’opera che non serve a nessuno”.

L’incontro del 15 aprile sarà l’occasione per Conte di confrontarsi con i cittadini di Messina e raccogliere le loro preoccupazioni sul Ponte. “Vogliamo dare voce a chi sta subendo le conseguenze di questa scellerata opera”, conclude Floridia. “Il M5S continuerà a battersi per la difesa del territorio e dei diritti dei cittadini”.

Oltre all’incontro con i cittadini, Conte potrebbe anche incontrare le autorità locali e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei comitati No Ponte. La partita è ancora aperta e il futuro del Ponte è incerto.

