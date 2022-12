Contenitori per le deiezioni canine strapieni - Tempostretto

Per la vicepresidente della IV Municipalità Debora Buda "MessinaServizi deve implementare il servizio ma anche il cittadino deve fare la sua parte"

MESSINA – Continuano a essere molte le segnalazioni per i contenitori strapieni delle deiezioni canine in più vie della città. L’appello della presidente di MessinaServizi, Mariagrazia Interdonato, è a non usare “i contenitori in modo improprio con giornali o buste di plastica, bloccando l’apertura”.

Un appello anche da Debora Buda, vicepresidente della IV Municipalità: “Lo stato delle condizioni igienico-sanitarie in cui versano angoli della nostra città è certamente inaccettabile e appare indispensabile implementare il servizio di raccolta e i cestini verdi sparsi per la città. Tuttavia, mi chiedo e vi chiedo: è normale che alcuni cittadini, anziché munirsi di sacchetti appositi per le deiezioni canine (costano pochi centesimi), utilizzino interi volantini intasando le cassette? È normale che alcuni gettino intere buste piene di spazzatura indifferenziata, riempiendo tutto lo spazio disponibile? È normale attaccare chewing-gum nella bocchetta di apertura della cassetta? Collaboriamo tutti per una città più vivibile”.