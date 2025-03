Contesse, si sente male alla guida e investe auto in sosta

Altri incidenti nella zona del Camposanto e in via La Farina, con conseguenze per la viabilità

MESSINA – Mattinata complicata per la viabilità. In via Marco Polo, a Contesse, mentre guidava, una signora si è sentita male e ha investito delle auto in sosta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale guidata dal comandante Giovanni Giardina. Non abbiamo conferme sulle condizioni della donna ma non dovrebbero esserci gravi conseguenze.

Sempre stamattina è avvenuto un incidente tra due auto nella zona del Camposanto ma senza feriti. Maggiori conseguenze, invece, in via La Farina dove una macchina ha tamponato un’altra auto e un conducente è rimasto ferito. Vicino all’incidente è rimasto bloccato un tir. Da qui il caos e nella tarda mattinata la situazione è rientrata.