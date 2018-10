Salva-Messina, vicino l’accordo tra consiglieri e sindaco. Incognita M5S e Pd

Sono ore di intenso lavoro per il sindaco Cateno De Luca, che sta ultimando la delibera sul “Salva Messina”, e per i consiglieri comunali, che vogliono approfondire ogni aspetto del pacchetto di misure elaborato dall’amministrazione per far quadre i conti e scongiurare il dissesto.

Nel corso della conferenza dei capigruppo, che si è svolta questa mattina in Sala Giunta, il primo cittadino si è impegnato ad inviare a tutti i consiglieri l’atto definitivo entro domani mattina. Il provvedimento, che arriverà in Consiglio comunale lunedì prossimo e non avrà alcun effetto concreto nell’immediato (vedi qui), verrà messo a punto tenendo conto anche delle richieste fatte dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari. Nel corso della riunione odierna infatti i consiglieri hanno posto alcuni paletti, soprattutto per quanto riguarda gli annunciati tagli.

In merito ai servizi sociali , gli esponenti del Civico Consesso chiedono al sindaco di prevedere tagli orizzontali e non verticali, diminuendo cioè le ore di lavoro senza toccare i posti occupazionali. Altra soluzione è il ricorso agli ammortizzatori sociali a rotazione. Per quanto riguarda poi la riorganizzazione delle società partecipate, i consiglieri comunali sollecitano il sindaco a procedere, ove necessario, alla mobilità tra le aziende evitando la dichiarazione di esuberi. Il consigliere di Sicilia Futura, nonché vice-presidente del Consiglio comunale, Nino Interdonato ha messo sul piatto altre due proposte: la prima riguarda le dimissioni del patrimonio comunale e l’altra prevede un correttivo al baratto amministrativo, che è già tra le misure del “Salva Messina”. A proposito dell’alienazione dei beni, Interdonato ritiene che potrebbe risultare una misura efficace mettere in vendita edifici di pregio del Comune di Messina; per quanta riguarda il baratto amministrativo (agevolazioni tributarie per i cittadini che rendono un servizio in favore della collettività per conto del Comune) , Interdonato chiede al sindaco di prevedere forme di baratto amministrativo indirizzate ad esempio anche ai disabili o a chi non è nelle condizioni di rendere servizi ma va comunque aiutato perché non ha le possibilità economiche per pagare i tributi locali.

La conferenza dei capigruppo di stamattina si è svolta in un clima sereno e di massima collaborazione, e l’accordo tra sindaco e consiglieri comunale sembra vicino. C’è tuttavia da sottolineare l’assenza all’incontro di Pd e Movimento Cinque Stelle.

«Gaetano GENNARO- spiega De Luca sulla sua pagina Facebook - aveva già anticipato la sua non disponibilità per motivi professionali e i Cinque stelle si riuniranno nel week and con la deputazione regionale e nazionale».

Partito democratico e Movimento Cinque Stelle sono i due gruppi consiliari che al momento sembrano avere maggiori dubbi sul “Salva-Messina” e la loro assenza, seppur ‘giustificata’ , è un chiaro segnale di distanza. Forse solo momentanea, ma non è detto.

Le prossime ore saranno quindi decisive, anche perché la versione definitiva del pacchetto di interventi con cui la giunta De Luca vorrebbe risanare i conti di Palazzo Zanca dovrebbe sciogliere i dubbi e far assumere a tutti una posizione chiara.

