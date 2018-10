Il Salva Messina: ecco il documento, le linee guida, le proposte

Il documento sottoscritto anche da Cisl, Cisal ed Orsa (che ha subordinato però la firma alle decisioni dell’assemblea di base lunedì), inizia con la premessa relativa alla questione di Casa Serena: “Su richiesta della CISAL e della CISL il Sindaco prorogherà il servizio di casa Serena fino al 31 dicembre 2018 nelle more della riorganizzazione delle modalità di erogazione del servizio che sarà gestito in house”.

Il presente documento rappresenta la sintesi dei principi generali delle azioni che dovranno essere immediatamente avviate e tradotte in provvedimenti amministrativi per ricondurre i bilanci del Comune di Messina e delle partecipate sui binari del rispetto delle norme contabili e della compatibilità economico finanziaria. Noi comunque abbiamo l'obbligo di procedere spediti perché il Consiglio Comunale dovrà immediatamente iniziare l'esame ed approvazione di circa 500 delibere ^^ propedeutiche all'approvazione definitiva della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o dichiarare il dissesto finanziario entro il 23 novembre 2018.

Una delle prime cose da fare è chiedere un confronto con la commissione ministeriale che esamina i piani di riequilibrio al fine di esporre informalmente il nostro progetto "Salva Messina" anche in relazione alla nuova situazione debitoria che è emersa dal 2014 in poi.

PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI

Di seguito vengono descritti gli elementi propedeutici e necessari per iniziare il percorso di rimodulazione dell'attuale piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per garantire una concreta prospettiva di rilancio della nostra comunità:

1-verificare le condizioni per rimodulare l'attuale piano di riequilibrio finanziario pluriennale in luogo della dichiarazione di dissesto ed acquisire la relativa asseverazione da parte del Collegio dei revisori dei conti, del ragioniere generale e del segretario generale;

2-avvalersi della facoltà prevista dall'art. 243 bis comma 5 TUEL procedendo alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale tenuto conto che il Consiglio Comunale deve procedere alla relativa approvazione entro e non oltre il 23 novembre 2018;

3-articolare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in un arco temporale più ampio possibile fermo restando il rispetto delle previsioni ex art. 243 bis comma 5 bis;

4-inserire nelle misure e nelle azioni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale esclusivamente previsioni che si basino su preventivi provvedimenti che ne garantiscano l'attuazione e la sostenibilità;

5-riaccertare la massa debitoria al 31 dicembre 2013 con gli elementi di conoscenza al 30 settembre 2018 per eventuali debiti non inseriti nel vigente piano d" riequilibrio;

6-accertare l'esistenza di eventuali nuovi debiti insorti da 2014 in poi con gli elementi di conoscenza al 30 settembre 2018 per procedere, previo riconoscimento, alla relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio 2019 - 2021 ai fini del riconoscimento;

7-attuare ogni utile e preventiva azione per abbattere la massa passiva inserita nel piano di riequilibrio con particolare riguardo ai debiti certi;

8-riclassificare la massa passiva inserita nel piano di riequilibrio con particolare riferimento ai debiti per contenziosi al 30 settembre 2018;

9-istituire e/o ripristinare il fondo rischi e fondo crediti di dubbia esigibilità del sistema delle partecipate con modalità altamente prudenziali ed in base alle regole vigenti;

10-Ridurre i costi correnti di gestione del palazzo municipale e del sistema delle partecipate di almeno 10 milioni di euro l'anno per finanziare i circa 52 milioni di euro di somme non accantonate dal 2014 al 2017 dal precedente piano di riequilibrio finanziario e sostenerne l'attuazione fino al 2033;

11-Aumentare le entrate correnti di almeno 10 milioni di euro l'anno mediante una complessiva azione di contrasto ad ogni forma di elusione ed evasione dei tributi comunali per sostenere politiche di investimento per riqualificare il patrimonio immobiliare del comune di Messina;

Fermo restando il rispetto dei superiori principi in merito alla necessità di ridurre di 10 milioni di euro annui i costi correnti del comune e del sistema delle partecipate mediante le misure individuate nelle successive parti e l'aumento delle entrate correnti di almeno 10 milioni di euro annui derivanti dalla strategia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, i processi di stabilizzazione ed aumento delle ore a full time fino al massimo consentito dai relativi CCNL saranno attivati per i dipendenti comunali e per i dipendenti delle partecipate compatibilmente con le modalità ed i tempi previste dalle normative di settore;

PROVVEDIMENTI CON EFFETTI DIRETTI SUL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE;

Di seguito si riportano gli ambiti interessati all'azione di riorganizzazione e razionalizzazione per garantire risorse certe per il finanziamento del piano di riequilibrio:

revisione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con l'eliminazione delle misure e delle azioni che non si sono concretizzate nell'arco temporale 2014 - 2017 o di dubbia legittimità e precisamente:

misura 1 - rideterminazione entrate tributarie- azione 4 (riforma del catasto L. 23/2014) entrata prevista € 30.160.000,00;

misura 6 - servizio idrico AMAM entrata prevista € 23.144.266,89; misura 10 - incremento tributi - azione (entrate servizio numerazione civica) entrata prevista € 800.000,00;

misura 10 - incremento tributi - azione 3 (concessione mercato domenicale) entrata prevista € 57.737,00;

misura 10 - incremento tributi - azione 4 (maggior entrate ampliamento mercato Aldisio) entrata prevista € 121.306,00;

misura 10 - incremento tributi - azione 5 (entrata per incremento luci votive) entrata prevista € 1.120.000,00;

riorganizzazione dell'attuale servizio di trasporto pubblico di ATM e allineamento economico - finanziario alle previsioni del vigente piano di riequilibrio finanziario pluriennale:

misura 5 - minori trasferimenti ATM dal 2014 al 2023 € 31.496.700,00; trasformazione in società di capitale pubblico;

riduzione del 50% della spesa corrente destinata ai servizi sociali attualmente finanziata con il bilancio comunale e relativa riqualificazione in base ai seguenti

criteri:

mappatura degli effettivi bisogni della comunità; prioritaria erogazione dei servizi sociali obbligatori per legge; rideterminazione dei criteri di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi e verifica della possibilità economica dei soggetti obbligati a prestare assistenza per legge nell'ambito della famiglia e del grado di parentela;

utilizzo dei fondi extra bilancio comunale per sostenere i costi correnti dei servizi sociali non più coperti dal bilancio comunale;

gestione in house dei servizi sociali utilizzando prioritariamente anche il I \ personale comunale previa attività di riqualificazione e ricollocazione dello stesso;

utilizzo dei fondi extra bilancio comunale per dotare il nuovo ente municipale di gestione dei servizi sociali di adeguati beni strumentali;

internalizzazione dei servizi comunali e delle partecipate mantenendo affidati a terzi esclusivamente i servizi che non è economicamente conveniente internalizzare. istituzione dei centri di servizio allargato di gruppo a regia municipale finalizzato alla valorizzazione del personale ed al rafforzamento dei servizi comunali utilizzando gli appositi istituti contrattuali.

6- riorganizzazione dei servizi principali e delle partecipate, finalizzati ad eliminare i fitti passivi

armonizzazione dei sistemi informatici ed utilizzo di un'unica piattaforma gestionale per le attività municipali e del sistema delle partecipate.

8. riorganizzazione e razionalizzazione dell'apparato burocratico comunale e del sistema delle partecipate mediante la riqualificazione e ricollocazione del personale dipendente e conseguenziale rideterminazione delle dotazioni organiche anche al fine di dichiarare eventuali esuberi di personale che non più funzionale alle specifiche strategie di riqualificazione e ricollocazione;

riduzione di almeno il 70% degli attuali costi di gestione ed oneri energetici degli impianti sportivi con l'affidamento pluriennale a soggetti privati disponibili a farsi carico della manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi per il fotovoltaico ed efficientamento energetico delle strutture anche mediante singoli project financing. istituzione dell'ufficio unico delle entrate comunale finalizzato al contrasto dell'evasione ed elusione tributaria municipale e del sistema delle partecipate. utilizzo prioritario dei fondi extra bilancio comunale per sostenere in tutto o in parte gli attuali costi dei servizi correnti a carico del bilancio comunale distinguendo le spese correnti obbligatorie comunque a carico del bilancio comunale. Definizione dei rapporti economici tra il comune e l'Università degli studi di Messina e con altri enti pubblici e privati per gli immobili comunali concessi in uso gratuito.

Riorganizzazione degli orari di lavoro e di apertura degli uffici per migliorare i servizi agli utenti e per razionalizzare i buoni pasto per i dipendenti comunali e delle partecipate.

PARTE III

PROVVEDIMENTI DI SUPPORTO AL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE:

1. Verifica delle condizioni economico e finanziarie per evitare l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto privato per la gestione settennale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Modifica dello statuto di Messina Servizi bene comune per l'affidamento alla stessa delle attività di monitoraggio e controllo sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, qualora sarà privatizzato, cura del verde urbano, delle ville, gestione dei cimiteri e di tutti i servizi di decoro urbano che non possono essere coperte con l'entrata della TARI ivi inclusa la gestione dell'anagrafe animali ' ^ domestici e dei ricoveri per animali domestici e randagi. Il personale che non sarà destinato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani rimarrà in servizio in Messina Servizi Bene Comune per lo svolgimento delle predette attività; Istituzione di un ufficio speciale o apposita società di valorizzazione immobiliare per la riclassificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante l'individuazione dei cespiti da mantenere nel patrimonio municipale e quelli da dismettere. Revoca di tutti i provvedimenti agevolativi a carattere socio - assistenziale, tranne per quelli che riguardano i disabili gravi e privi di assistenza familiare, ed istituzione del baratto amministrativo finalizzato: al recupero dell'evasione ed elusione corrente; al ridimensionamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; alla riduzione dei costi per i servizi urbani. Investimenti in beni durevoli finalizzati alla riqualificazione e razionalizzazione della spesa corrente.

Istituzione di un ufficio comunale finalizzato alla programmazio reperimento fondi extra bilancio comunale, progettazione ed accelerazione dej spesa anche ai fini del conseguimento delle soglie premiali. Razionalizzare e riprogrammare tutte le risorse extracomunali riducendo la frammentazione e duplicazione di interventi omogeni riducendoli a interventi quadro - sistema. { Completamento dei processi di stabilizzazione dei lavoratori precari dei servizi municipali e del sistema delle partecipare ed avvio graduale dell'aumento delle ore in relazione al piano di pensionamento dei dipendenti part - time già in servizio. Definizione di tutte le attività arretrate dei singoli dipartimenti

CONFRONTO TRA PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E DICHIARAZIONE DI DISSESTO

L'articolo 242 del TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà (quindi 5 su 10) presentino valori deficitari.

/ parametri obiettivo sono i seguenti:

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti; Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza relativi ai titoli I e III, con esclusione del fondo di solidarietà comunale, superiori al 42% rispetto agli accertamenti di entrata agli stessi titoli I e III (escluso sempre il fondo di solidarietà comunale); Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di ai titoli I e III superiore al 65% rispetto agli accertamenti di competenz medesimi titoli; Residui passivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni di spesa corrente; Procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0.5% delle spese correnti; Volume complessivo delle spese di personale rispetto alle entrate correnti dei titoli I, II e III superiore al 40% nei comuni fino a 5.000 abitanti, al 39% nei comuni da 5.000 a 29.999 abitanti, al 38% nei comuni superiori a 29.999 abitanti; Debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto alle entrate correnti negli enti che hanno un risultato di gestione positivo e superiore al 120% negli enti che hanno un risultato di gestione negativo; Debiti fuori bilancio superiori al'1% degli accertamenti di entrata corrente (l'indice si considera negativo se la soglia viene superata in tutti e tre gli ultimi esercizi finanziari; Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31.12 superiori al 5% delle entrate correnti;

10.Ripiano squilibri in sede di salvaguardia con alienazione di beni e/o di avanzo di amministrazione superiori al 5% della spesa corrente

DIFFERENZA TRA DISSESTO E RIEQUILIBRIO

EFFETTI ECONOMICO - FINANZIARI DELLA STRATEGIA DELLA

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE;

Per evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione, è obbligatorio istituire un fondo rischi chiamato "Fondo rischi di dubbia esigibilità (FCDE)". Per le entrate di dubbia e difficile esazione, di cui quindi non è certa la riscossione integrale, (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, gli accertamenti effettuati per contrasto all'evasione, ecc.), è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione. Risulta quindi evidente come i crediti non riscossi, € 115.638.875,00 per il periodo 2012 - 2017, costituiscono a mero titolo esemplificativo un "costo figurato" per l'ente poiché occorre accantonare una quota che viene calcolata sulla capacità di riscossione dimostrata nei 5 anni precedenti e dalla percentuale crescente stabilita dalla normativa vigente.

A titolo di esempio, consideriamo gli accertamenti da effettuare per le posizioni non presenti nella banca data tributaria (cosiddette posizioni fantasma) dal comune di Messina per gli anni non ancora prescritti ma a rischio prescrizione (quindi ad oggi gli anni imposta 2012 e 2013) per un importo di 23.127.775,00 €

Per stabilire la effettiva capacità di riscossione che si avrà nell'anno in corso è necessario tenere conto della quota degli importi non riscossi e della quota che occorre accantonare come rischio nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

PREVISIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI UTILIZZO DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

IMPOSTE DA ACCERTARE ENTRO L'ANNO CAUSA RISCHIO PRESCRIZIONE

Risulta evidente come oggi, con l'avvento della nuova contabilità armonizzata regolata dal DL 118/2011, ogni accertamento non riscosso provoca un accantonamento di una parte di quest'ultimo nel fondo crediti di dubbia esigibilità (€3.395.008,82)

Per stabilire la effettiva capacità di riscossione che si avrà nell'anno in corso è necessario tenere conto della quota degli importi non riscossi e della quota che occorre accantonare come rischio nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

PREVISIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI UTILIZZO DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

IMPOSTE DA ACCERTARE ENTRO L'ANNO CAUSA RISCHIO PRESCRIZIONE

Risulta evidente come oggi, con l'avvento della nuova contabilità armonizzata regolata dal DL 118/2011, ogni accertamento non riscosso provoca un accantonamento di una parte di quest'ultimo nel fondo crediti di dubbia esigibilità (€3.395.008,82)