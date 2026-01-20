Contrasto alla pesca di frodo nel Reggino, sequestrati 55 kg di novellame di sarda

L’ispezione ha consentito di rinvenire 50 chilogrammi di novellame di sarda, una rete da pesca di tipo “sciabica” e varia attrezzatura

ROCCELLA JONICA – Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli di polizia ittica e marittima disposti dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, i militari della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica hanno individuato e sanzionato diverse attività illecite lungo la costa ionica reggina.

In un primo intervento, nelle acque antistanti il comune di Riace, una motovedetta ha controllato un natante impegnato in attività di pesca con attrezzi non consentiti.

A bordo sono stati rinvenuti circa 5 chilogrammi di novellame di sarda. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 4.000 euro, con il sequestro del pescato e delle attrezzature illegali.

Un secondo intervento è scattato nelle acque di Sant’Ilario dello Ionio, dove i finanzieri hanno notato due natanti a luci spente intenti alla pesca illegale. All’alt imposto dall’unità navale, gli occupanti si sono dati alla fuga, abbandonando i mezzi sulla spiaggia.

L’ispezione ha consentito di rinvenire 50 chilogrammi di novellame di sarda, una rete da pesca di tipo “sciabica” e varia attrezzatura. I due natanti, completi di motori fuoribordo, sono stati sottoposti a sequestro penale e i responsabili denunciati contro ignoti.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza a tutela delle risorse marine e della filiera ittica, confermando l’impegno costante della Guardia di Finanza nella salvaguardia dell’ecosistema costiero.