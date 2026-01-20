 Contrasto alla pesca di frodo nel Reggino, sequestrati 55 kg di novellame di sarda

Contrasto alla pesca di frodo nel Reggino, sequestrati 55 kg di novellame di sarda

Redazione

Contrasto alla pesca di frodo nel Reggino, sequestrati 55 kg di novellame di sarda

Tag:

martedì 20 Gennaio 2026 - 09:26

L’ispezione ha consentito di rinvenire 50 chilogrammi di novellame di sarda, una rete da pesca di tipo “sciabica” e varia attrezzatura

ROCCELLA JONICA – Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli di polizia ittica e marittima disposti dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, i militari della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica hanno individuato e sanzionato diverse attività illecite lungo la costa ionica reggina.

In un primo intervento, nelle acque antistanti il comune di Riace, una motovedetta ha controllato un natante impegnato in attività di pesca con attrezzi non consentiti.

A bordo sono stati rinvenuti circa 5 chilogrammi di novellame di sarda. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 4.000 euro, con il sequestro del pescato e delle attrezzature illegali.

Un secondo intervento è scattato nelle acque di Sant’Ilario dello Ionio, dove i finanzieri hanno notato due natanti a luci spente intenti alla pesca illegale. All’alt imposto dall’unità navale, gli occupanti si sono dati alla fuga, abbandonando i mezzi sulla spiaggia.

L’ispezione ha consentito di rinvenire 50 chilogrammi di novellame di sarda, una rete da pesca di tipo “sciabica” e varia attrezzatura. I due natanti, completi di motori fuoribordo, sono stati sottoposti a sequestro penale e i responsabili denunciati contro ignoti.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza a tutela delle risorse marine e della filiera ittica, confermando l’impegno costante della Guardia di Finanza nella salvaguardia dell’ecosistema costiero.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Aeroporti, i dati del 2025. Catania resta a 12,3 milioni, Reggio sfiora il milione (989mila, + 56 %)
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED