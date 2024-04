“Contro l’autonomia differenziata”, il camper dei diritti a Messina

"Stesso Paese, stessi diritti”, la carovana dell’Flc Cgil dal 16 al 18 aprile

MESSINA – “Stesso Paese, stessi diritti contro l’autonomia differenziata”. Sarà a Messina dal 16 al 18 aprile il camper dei diritti della Flc Cgil, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza (scuola, università, ricerca, formazione e Afam, Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Si legge in una nota: “La carovana sta percorrendo tutto il Paese per sensibilizzare la cittadinanza sulle conseguenze che l’autonomia differenziata porta con sé, soprattutto perché porterebbe dei profondi e peggiorativi cambiamenti nel nostro sistema di istruzione, già sofferente per i finanziamenti insufficienti a garantire il diritto allo studio”.

“Si tratta di raccontare un progetto dannoso, soprattutto per il sud” – dichiara la segretaria generale

Flc Cgil Messina Patrizia Donato – “Il ddl Calderoli causerebbe un’ulteriore frammentazione del nostro

sistema di istruzione pubblica, che dovrebbe essere lo stesso in tutta Italia, ed invece già oggi vive grandi

disuguaglianze sostanziali tra nord e sud”.

E aggiunge: “Le conseguenze sarebbero gravissime, con l’aumento di una disparità territoriale ormai

insostenibile, con una regionalizzazione estrema che attaccherebbe così il diritto allo studio,

differenziato in base al luogo di nascita”.

Il camper attraverserà lo Stretto e sarà a Messina dal 16 al 18 aprile.

“La nostra iniziativa vuole ribadire l’importanza che l’Italia resti una, unica e unita e il simbolo di

questa unione deve essere la scuola che deve dare a tutti le stesse opportunità di farcela, senza

aumentare disuguaglianze e disparità”, conclude la segretaria generale Flc Cgil Messina Patrizia

Donato.

Le tappe della Carovana a Messina

Martedì 16 aprile il camper da Villa S. Giovanni giungerà a Messina. Durante la traversata

dialogheremo con Anna Giordano, presidente WWF Messina.

A seguire, alle 19:30, presso il saloncino della CGIL (Via Peculio Frumentario, 6) una

chiacchierata sui temi dell’autonomia differenziata con Giuseppe Antoci, Presidente onorario

Fondazione Caponnetto e già Presidente del Parco dei Nebrodi.

dove incontreremo la comunità educante.

Alle 10:30 raggiungeremo piazza Cairoli, dove è previsto un flashmob, musica all’aperto con i

piccoli musicisti dell’I.C. Pascoli Crispi e una raccolta di testimonianze di esponenti politici,

associazioni e cittadini.

Alle 16:00, presso l’Aula 4 del Dipartimento di Giurisprudenza di UNIME, avrà luogo il seminario

dal titolo “Costituzione e territorio: le conseguenze dell’autonomia differenziata”;

Introdurrà i lavori la segretaria generale della FLC CGIL, Patrizia Donato; interverranno il Prof.

Antonio Saitta, prorettore e professore ordinario di diritto costituzionale, il Prof. Guido

Signorino, professore ordinario di economia applicata e la Prof.ssa Lidia Lo Schiavo, Prof.ssa

associata di sociologia generale.

Sono previsti i saluti della Magnifica Rettrice e del Segretario generale FLC CGIL Sicilia Adriano

Rizza. Concluderà i lavori Graziamaria Pistorino della Segreteria nazionale FLC CGIL.

Via Peculio Frumentario, 6 – 98122 Messina

Telefono 339 815 5757

messina@flcgil.it – www.flcgil.it/messina

Alle 21:00 invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare ad un concerto gratuito con Antonio Modica e

Lello Analfino, presso il Centro Multiculturale Officina, al termine del quale seguirà DJ SET.

Catania, il camper arriverà all’I.I.S.S. Pugliatti di Taormina dove avrà luogo un’assemblea aperta

a docenti, studenti e personale ATA.



