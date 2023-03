"Contro tutte le mafie". Il 21 marzo nel segno della memoria delle vittime innocenti - Tempostretto

Nel giorno dell'iniziativa promossa da Libera, tre appuntamenti a Messina con Anymore Onlus e un'iniziativa del Kiwanis

MESSINA – Contro tutte le mafie, per i diritti delle persone, delle comunità e dei territori. Il 21 marzo è il giornodi Libera, la rete di associazioni contro le mafie. Così oggi martedì 21, in occasione della XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Anymore Onlus ha scelto tre luoghi di impegno, per fare memoria. Il primo appuntamento è stato alle 10.00 al centro polisportivo Csi Giovanni XXIII di Ritiro, sede del progetto “Terzo Tempo: sport è comunità”, sostenuto da Fondazione con il Sud. Erano presenti Antonio Spignolo e Domenico Siracusano (rispettivamente presidente e componente di Anymore Onlus), il presidente della V Municipalità Raffaele Verso, la presidente della Commissione politiche sociali Beatrice Belfiore, le classi della scuola primaria “Cesareo”, con la dirigente scolastica Sissi D’Amico. Hanno letto i nomi delle vittime l i rappresentanti del Csi – Centro sportivo italiano e dell’Agesci Messina 3 e l’ex campione di pallavolo Valerio Vermiglio. Hanno partecipato pure Cettina Pizzo (Cisl) e i consiglieri della V Circoscrizione Barbaro, Magazzù, Picciotto, Puglisi e Zumbo.

L’iniziativa di stamattina a Ritiro 21 marzo

Il programma prosegue alle 15.30, insieme ai partner del progetto “Icaros” a Mili Marina nel terreno confiscato alle mafie. E, alle 18, presso il bene confiscato alle mafie in via Citarella, sede del progetto “Saraj” – aggregazione in movimento.

L’iniziativa del Kiwanis

In programma pure la deposizione di una corona di fiori offerta dal Kiwanis, alle 10, alla Rotatoria dedicata ai martiri e vittime della mafia, sul Viale Giostra. A seguire un momento di preghiera per le vittime, officiato da padre Samuele Le Donne, viceparroco della Chiesa di Santa Maria di Gesù Sup. Per l’occasione, dopo due anni di stop da pandemia, ritorna infatti l’iniziativa del Kiwanis Club Antonello da Messina con la partecipazione di Cittadinanzattiva Sicilia e An.Tu.Do, Legambiente dei Peloritani (che ha in adozione la grande aiuola sul viale Giostra), Comitato Civico Messina la città dimenticata, la Fondazione di partecipazione Antonello da Messina, l’Associazione Europa Mediterraneo- Aem e l’Istituto comprensivo Statale Villa Lina Ritiro.

In particolare, gli alunni dell’Istituto hanno letto i nomi delle vittime. La cerimonia si è svolta con l’adesione dell’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Messina, presente l’assessora Alessandra Calafiore.