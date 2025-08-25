 Controlli a Milazzo, 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza e 7 mezzi sequestrati

Controlli a Milazzo, 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza e 7 mezzi sequestrati

Redazione

lunedì 25 Agosto 2025 - 14:00

L'operazione dei carabinieri ha portato anche a 3 denunce per possesso di stupefacenti

MILAZZO – Nel corso del servizio di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo sono stati controllati complessivamente oltre 180 veicoli e 315 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni, come il mancato uso del caso e delle cinture di sicurezza, e l’utilizzo del telefono cellulare alla guida. A seguito delle irregolarità contestate, 35 punti sono stati decurtati dalle patenti di alcuni contravventori, mentre 7 veicoli sono stati sequestrati. 

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato quattro persone all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcoolica. Inoltre altre quattro persone sono state denunciate a vario titolo, per evasione e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nell’ambito dell’attività antidroga un individuo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altre tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e crack detenute per uso personale. Tutta la droga è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. 

I militari dell’Arma intensificheranno ulteriormente i servizi e i pattugliamenti nelle zone della movida milazzese interessate dalla maggiore aggregazione giovanile, al fine di prevenire ogni forma di violenza che spesso provoca risse con il coinvolgimento di più persone e conseguenze anche gravi.

