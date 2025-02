Controlli a Milazzo, tolti 100 punti alle patenti

Tra ubriachi, detenzione abusiva d'armi e varie violazioni del Codice della strada, gli interventi dei carabinieri

MILAZZO – Controllli in strada dei carabinieri di Milazzo. Controllati 250 veicoli e 340 persone. Sono stati decurtati 100 punti dalle patenti per violazione del Codice della strada. Otto veicoli sono stati sequestrati e due sottoposti al vincolo del fermo amministrativo nell’ultimo fine settimana. Un uomo è stato fermato alla guida in stato di ebbrezza alcolica e altre due per essersi rifiutate di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di alterazione a causa dell’uso di droga.

Inoltre, altre tre persone sono state denunciate – a vario titolo – per porto abusivo di armi e oggetti atti a

offendere, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e per detenzione abusiva di armi.

Dai 16 ai 52 anni 5 persone in possesso di droga

Nell’ambito dell’attività antidroga, 5 persone, di età compresa tra i 16 e 62 anni, sono state segnalate alla

Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina detenute per uso personale. Droga sequestrata dai militari e inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.