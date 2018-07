Le Donne alla Cutroneo:“Ha confermato la sua assenza e quella dei 4 direttori"

Lo scorso 26 luglio erano assenti sia la dirigente del Dipartimento Edilizia, Antonella Cutroneo, sia i quattro direttori di sezione tecnica. Il sindaco Cateno De Luca aveva chiesto spiegazioni e la dirigente aveva risposto (VEDI QUI e QUI).

La nuova risposta è affidata al segretario generale, Antonio Le Donne: “La dirigente ha confermato l’assenza contemporanea dei quattro direttori di sezioni tecnica del Dipartimento Edilizia. Per la sua assenza, inoltre, dalla documentazione trasmessa, emerge che la dirigente ha comunicato il 27 luglio di aver usufruito di un giorno di ferie il 26 luglio, dopo la richiesta di chiarimenti da parte del sindaco. Non è vero, quindi, che l’amministrazione ne era a conoscenza”.

Le Donne risponde anche sulle ripetute lamentele per l’assenza di personale: “Visti i pensionamenti, ogni volta ho ribadito che, senza assunzioni di nuovi dipendenti, è impossibile potenziare il dipartimento. L’ho chiarito innumerevoli volte, non so più come ribadirlo”.