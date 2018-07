De Luca: "Troppe assenze al Dipartimento Edilizia. Ora c'è un vero sindaco"

"Nonostante fosse giornata di apertura al pubblico, ieri erano assenti la dirigente del Dipartimento Edilizia e tre dipendenti per congedi. Assenze che pare si ripetano con particolare consuetudine nelle giornate dedicate alla ricezione degli utenti e per prassi comunicate tramite social invece che con autorizzazione della dirigente su richiesta precompilata e firmata". Lo scrive il sindaco Cateno De Luca in una nota inviata alla dirigente, alla quale chiede, entro il 30 luglio, "di redigere apposita relazione in merito ai fatti, in particolare sulla giornata del 26 luglio 2018 (con presenze, assenze, entrate e uscite) e di allegare il piano ferie estivo di tutti i dipendenti, strumento indispensabile per l'ordinario svolgimento dei servizi".

Sulla nota, il consueto commento su Facebook: "Posso far finta di niente? Ancora la strada è lunga, io però non demordo e spero di convertire tutti ai sani principi della lealtà e laboriosità. Non accetto, però, che alcuni inquilini del palazzo municipale continuino a comportarsi come se il 24 giugno scorso non fosse stato eletto a Palazzo Zanca un vero sindaco".