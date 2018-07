La dirigente Cutroneo al sindaco De Luca: "Affermazioni superficiali e false"

"Il 26 luglio ho usufruito di un giorno di congedo ordinario, come ritualmente comunicato all'Amministrazione che pertanto ne era a conoscenza". La dirigente del Dipartimento Edilizia, Antonella Cutroneo, risponde al sindaco Cateno De Luca, che aveva lamentato troppe assenze nel plesso Dante Alighieri (VEDI QUI).

"I quattro direttori di sezione tecnica non erano in servizio per le seguenti motivazioni: Ing. Nunzio Santoro in congedo ordinario; Arch. Antonino Martella in malattia; Arch. Salvatore Parlato in Legge 104/92; Arch. Grazia Marnilo in congedo ordinario" - spiega ancora la Cutroneo, che ricorda di aver rappresentato la carenza cronica di istruttori tecnici per ben tredici volte negli ultimi quattro anni.

Comunque "la continuità del ricevimento al pubblico è stata garantita quel giorno, come sempre, dagli altri servizi tecnici ed in particolare dallo Sportello Unico per l’Edilizia che, nella fattispecie ha ricevuto fino alle ore 18,15".

Chiarito cos'è successo quel giorno, la dirigente ricorda ancora una volta i problemi del dipartimento: "Il personale deve usufruire delle ferie entro l’anno corrente e quindi, al fine di non creare disservizi al Dipartimento, è opportuno che almeno la metà delle stesse vengano fruite nella prima parte dell’anno. Il ricevimento si prolunga costantemente oltre l’orario di lavoro previsto, costringendo i dipendenti a rimanere ben oltre".

De Luca aveva detto che le assenze si ripetevano "con particolare consuetudine nelle giornate dedicate alla ricezione degli utenti e dei professionisti”.

La dirigente replica trasmettendo le tabelle mensili: "Quanto superficialmente asserito è privo di alcun fondamento. Si auspica che quanto accaduto sensibilizzi a porre la dovuta attenzione alle richieste, in diverse occasioni manifestate anche per le vie brevi e sempre prive di riscontro".