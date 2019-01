MESSINA - Si terrà sabato prossimo, 19 gennaio, alle 9:30, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni a Messina, il convegno sul tema “Il ruolo fondamentale delle vie d’accesso nella Prevenzione Sismica”, organizzato dal Rotary Club Messina Peloro, presieduto da Elvira Costa.

Nell’ambito delle attività rivolte alla prevenzione per i danni causati dal terremoto si parla molto delle cosiddette vie di fuga e troppo poco, invece, delle “vie d’accesso”, cioè dei percorsi che dovrebbero consentire un corretto svolgimento delle operazioni di soccorso. La mancanza di soccorsi validi nelle prime 48-72 ore dall’evento sismico può provocare un numero di perdite umane pari a quelle dovute all’evento stesso, raddoppiando le vittime. Da qui l’importanza del convegno il cui scopo è aiutare a capire come individuare i percorsi più validi da mettere in sicurezza prima di un possibile evento sismico importante. Nell’ambito del convegno presentato dall’ing. Edoardo Milio, coordinatore dell’incontro, interverranno: l’ ing. Antonio Rizzo esperto protezione civile; il prof. Antonino D’Andrea, ordinario di strade, ferrovie e aeroporti; il geol. Biagio Privitera, responsabile del servizio protezione civile della Città Metropolitana. Le conclusioni sono affidate all’ ing./arch Salvatore Mondello, assessore alle infrastrutture e vice sindaco del Comune di Messina.

Al convegno hanno già annunciato la loro presenza il sindaco di Messina Cateno De Luca; l’assessore comunale alla protezione civile Massimiliano Minutoli; la direttrice del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina Candida Milone; il dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Messina Alfredo Biancuzzo; l’ing. Capo del Genio Civile di Messina Antonio Platania; il presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina Antonello Longo; il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina Francesco Triolo; il presidente regionale dei geologi Giuseppe Collura.