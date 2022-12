Coppa d'Inverno. La Sicilia vince il girone e si qualifica alla fase finale - Tempostretto

Alla Cittadella Sportiva Universitaria l'Under 14 siciliana festeggia il passaggio del turno in un girone di ferro

MESSINA – I campi da tennis della Cittadella Sportiva Universitaria hanno ospitato la fase preliminare della Coppa d’Inverno di tennis, riservata alle rappresentative regionali under 14 miste. I campi in Green Set di Messina hanno portato bene alla selezione regionale di giovani tennisti siciliani, due i messinesi convocati e schierati, che infatti hanno vinto il girone in cui erano presenti anche le rappresentative del Veneto, dell’Emilia Romagna e dell’Abruzzo/Molise.

Per gli otto tennisti seguiti dai tecnici Biagio Visalli e Domenico De Simone superare il girone è stata una battaglia durata tre giorni. Basti pensare che alla vigilia dell’ultima giornata di gare di domenica tutte e quattro le rappresentative vantavano una vittoria e una sconfitta. Totale equilibrio dunque con la Sicilia che sfrutta l’unica combinazione possibile per passare il girone da prima vincendo al doppio di spareggio e usufruendo della concomitante sconfitta dell’Abruzzo/Molise.

Conclusa la fase a gironi della competizione per rappresentative regionali under 14 miste che hanno vinto i propri gironi (Sicilia, Lombardia, Toscana e Puglia) l’appuntamento ora è a fine dicembre dove saranno protagoniste della Final Four che assegnerà il trofeo, in programma al Centro Tecnico di Tirrenia dal 28 al 30 di questo mese.

Il cammino vittorioso della Sicilia

Nella prima giornata la Sicilia ha perso contro l’Abruzzo/Molise al doppio di spareggio. Vittorie per Diletta D’Amico (U14 F), Giulia Bonaccorso (U13 F) e il doppio femminile composto da D’Amico e la messinesi Catalfamo. Escono sconfitti purtroppo gli uomini Enrico Russo (U14 M), Marco Patania (U13 M), e Russo Falsaperna in doppio. Sul 3-3 il doppio misto di spareggio con D’Amico e Russo in campo premia gli ospiti. Tutte le sfide si sono concluse in due set.

Nella seconda giornata la Sicilia supera il Veneto. Vittorie nei singolari di D’Amico, Falsaperna e Patania (vincente al terzo), sconfitta Bonaccorso. Il doppio maschile con Russo e Falsaperna in campo non riesce a ottenere il punto qualificazione, ma ci pensano D’Amico e Catalfamo che rimontano un set di svantaggio a Friso e Zoppas e la spuntano 10-5 al supertiebreak.

Nella terza e ultima giornata alla Sicilia serve battere l’Emilia Romagna, ma contestualmente sperare che il Veneto superi l’Abruzzo/Molise per via della scontro diretto a favore. Dopo i singolari il risultato è in parità, vittorie per D’Amico e Patania, sconfitta per Falsaperna e Bonaccorso, quest’ultima sfortunatamente rimontata. Nei doppi D’Amico e Catalfamo ormai collaudate hanno la meglio sulle proprie avversarie rimontando e spuntandola per 11-9 al supertiebreak, mentre Falsaperna e Pantò (prima partita giocata dal messinese, cedono nel loro match. A decidere tuto il doppio di spareggio dove D’Amico e Falsaperna senza troppe difficoltà superano Cadar e Longo 6-1 6-3.

Classifica finale

La Sicilia si qualifica alla fase finale di Tirrenia grazie alla contemporanea sconfitta dell’Emilia Romagna da parte del Veneto, che termina a pari punti con la Sicilia ma ha la scontro diretto a sfavore.

Sicilia 4 punti, 11 incontri vinti 9 persi

Veneto 4 punti, 10 incontri vinti e 8 persi

Emilia Romagna 2 punti, 9 incontri vinti e 10 persi

Abruzzo/Molise 2 punti, 8 incontri vinti e 11 persi

La formazione siciliana era composta da Enrico Russo (Cus Catania), Nicolò Falsaperna (Tennis School Ct), Marco Patania (Tennis School Ct), Giorgio Pantò (Circoletto dei Laghi), Diletta D’Amico (Ct Palermo), Adele Traina (Tc Palermo 2), Giulia Bonaccorso (Tennis School Ct) e Lidia Catalfamo (Circolo Polimeni).

