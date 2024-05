Torrente Giostra, ecco dove potrebbero trasferirsi le barche del Ringo VIDEO

Fra Fiera e imbarcaderi. La spiaggia, non balneabile, era stata chiusa con un cancello perché ridotta a discarica

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La spiaggia non è balneabile perché vicina alla foce del torrente Giostra. Negli anni poi quest’area era stata ridotta a discarica e per questo è chiusa con un cancello che ne impedisce l’accesso. Poi era stata bonificata, nell’ambito dei lavori di prolungamento della Passeggiata a mare in Fiera. Questo spazio, che si trova fra la Fiera e gli imbarcaderi, potrebbe essere destinato alle barche del Ringo. A patto che pescatori e diportisti si impegnino a mantenere l’area pulita.

In sopralluogo Comune, Capitaneria e Autorità portuale

Stamattina il sopralluogo congiunto fra Comune di Messina, Capitaneria di porto e Autorità di sistema portuale per stabilire come procedere. Nei prossimi giorni intanto verrà fatto un censimento di tutte le barche presenti al Ringo, poi la pulizia della spiaggia e la rimozione delle carcasse.

Vedi la gallery fotografica 👇🏻