Coppa Sicilia, tra le dodici squadre anche Amatori Messina, Orsa e Fortitudo - Tempostretto

Le due squadre di Serie C Gold, Fortitudo Messina e Orsa Barcellona, e l'Amatori Messina, militante in C Silver, rappresenteranno la provincia alla prossima Coppa Sicilia

Il Comitato Regionale Federazione Italiana Pallacanestro Sicilia ha approntato la Coppa Sicilia 2022. Saranno dodici le squadre di Serie C Gold e C Silver al via che si affronteranno per prepararsi ai campionati regionali maschili e aggiudicarsi il primo trofeo della stagione.

Si partirà il 14 settembre con quattro gironi composti per viciniorità. Le tre squadre si affrontano in gara secca o su andata e ritorno. Le quattro vincenti dei gironi si qualificano per le semifinali (gara unica o andata-ritorno), mentre la finale si disputerà ai primi di ottobre ottobre.

Sono inoltre aperte le candidature ad ospitare l’ultimo atto, in modo che sia un evento che vada oltre la singola partita e richiami l’attenzione in una città in cui il basket ha necessità di essere spinto.

La Coppa Sicilia per creare interesse nel basket

«Sono contenta che si ritorni a organizzare la Coppa Sicilia – afferma la presidente Fip Sicilia Cristina Correnti – e soprattutto della massiccia adesione delle squadre siciliane. Spero che in futuro si possa allargare la partecipazione anche alla Serie D e alla B femminile».

«Abbiamo voluto rilanciare un trofeo che servirà da anteprima ai campionati siciliani – spiega il consigliere regionale Dario Provenzani –. Vogliamo farlo bene e vedere l’interesse che si può creare, permettendo alle squadre di C di fare un precampionato tutelati dalla federazione, con un’organizzazione alle spalle a costi ridotti: è un servizio importante. In questo modo anche gli arbitri possono allenarsi e prepararsi alla stagione. Speriamo di portare la finale in gara unica in una città in cui il basket di vertice non c’è più o in cui si stanno creando nuove realtà che vogliono coinvolgere il territorio».

Le formazioni partecipanti e l’albo d’oro

Girone A: Amatori Messina, Fortitudo Messina, Orsa Barcellona

Girone B: Cus Catania, Basket Giarre, Siaz Piazza Armerina

Girone C: Pallacanestro Marsala, Cus Palermo, Panormus CFG

Girone D: Olympia Comiso, Olympia Canicattì, Azzurra Pozzallo.

Albo d’oro

1985-’86 Pallacanestro Marsala

2011-‘12 Cus Messina

2012-’13 Basket Mazara

2013-‘14 Aretusa Siracusa