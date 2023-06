Coppa Sikelia. Curiale e Grillo convocati nella Nazionale Siciliana - Tempostretto

Gli attaccanti dell'Acr Messina convocati insieme a calciatori dell'Igea Virtus, Città di Sant'Agata e Città di Taormina

La Sicilia Football Association comunica l’elenco dei convocati ed aggregati della Nazionale Siciliana diramato dal Ct Giovanni Marchese in vista del raduno di preparazione per la Sikelia Cup, il trofeo tra Sicilia e Corsica in programma il 10 giugno a Caltanissetta.

Nelle prossime ore, in attesa di eventuali nulla osta, l’elenco potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni. Intanto spiccano i nomi dei due attaccanti che nell’ultima stagione hanno militato nell’Acr Messina agli ordini di Gaetano Auteri, Daniele Cinelli ed Ezio Raciti: Davis Curiale e Paolo Grillo. I due in stagione hanno raccolto più presenze da subentrati che da titolari e hanno messo a segno entrambi un gol e un assist a testa.

Tra gli altri siciliani che hanno giocato in squadre della provincia di Messina troviamo il difensore Gabriele Franchina, dell’Igea Virtus; a centrocampo Claudio Calafiore e Salvatore Le Mura, il primo del Città di Sant’Agata il secondo del Città di Taormina; mentre in attacco ai due biancoscudati si affiancano Francesco Bonfiglio e Vincenzo Vitale del Città di Sant’Agata che agli ordini di mister Vanzetto hanno disputato una stagione più che positiva.

I convocati della Nazionale Siciliana

PORTIERI

Mirko De Miere (Geraci)

Gaetano Dolenti (Sancataldese)

DIFENSORI

Fabrizio Bontempo (Paternò)

Simone Brugaletta (Acireale)

Davide Dama (Paternò)

Andrea Ferrigno (Santa Maria)

Gabriele Franchina (Igea Virtus)

Matteo Lanza (Empoli)

Damiano Lia (Vibonese)

Rosario Licata (Unitas Sciacca)

Salvatore Maltese (Sancataldese)

CENTROCAMPISTI

Fabio Bossa (Pro Favara)

Claudio Calafiore (Sant’Agata)

Giovanni Crociata (Cittadella / Empoli)

Salvatore Le Mura (Taormina)

Carmelo Limonelli (Acireale)

ATTACCANTI

Francesco Bonfiglio (Sant’Agata)

Riccardo Correnti (Gelbison / rescissione)

Davis Curiale (Messina)

Paolo Grillo (Messina)

Domenico Mistretta (Unitas Sciacca)

Elton Ogbebor (Mazarese)

Vincenzo Tuccio (Sancataldese)

Vincenzo Vitale (Sant’Agata)

