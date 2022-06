Continuano a svuotarsi i reparti covid in Calabria, mentre i nuovi casi nel Reggino nelle ultime ventiquattro ore sono 247

Sono 886 i nuovi positivi in Calabria nelle ultime ventiquattro ore, 247 nel Reggino. L’unico decesso registratosi è stato a Cosenza. I guariti sono 913, mentre continuano a diminuire i ricoveri in area medica, nei reparti ordinari sono scesi a 135, 22 in meno rispetto a ieri, 2 nelle terapie intensive.