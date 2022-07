Coronavirus in Calabria. Contagi stabili ma ancora alti, nuovo aumento dei ricoveri - Tempostretto

La provincia di Reggio Calabria è la seconda dopo quella di Cosenza (1153) per numero di nuovi casi giornalieri, 862. In Calabria nuovo aumento dei ricoveri

Sono sostanzialmente stabili i contagi in Calabria ma ancora alti. Nelle ultime ventiquattro ore i nuovi casi sono 2999, di cui 862 nel Reggino. Quattro i decessi, uno nel Catanzarese e tre nel Cosentino, i nuovi guariti sono 1124, mentre in area medica si registra un nuovo aumento dei ricoveri, +21 ne reparti ordinari per un totale di 288, le terapie intensive da 10 salgono a 12.