Ritorna a salire il numero dei nuovi casi in Calabria, 838 se ne sono registrati nelle ultime ventiquattro ore, di cui 238 nel Reggino. I guariti sono 959, un decesso a livello regionale, nel Crotonese, mentre ritornano anche a salire i ricoveri in area medica, +6 nei reparti ordinari per un totale di 141, +3 nelle terapie intensive (5).