Coronavirus in Calabria. Nuovo aumento dei contagi, verso i 4000 casi, 1721 nel Reggino - Tempostretto

Il tasso di positività in Calabria raggiunge il 44,6%, con 3844 nuovi casi di cui ben 1721 nel Reggino, dove si è registrato anche un decesso

Ritornano ad aumentare i contagi in Calabria. Sono ben 3844 i nuovi casi nella ultime ventiquattro ore, di cui 1721 nel Reggino che è la provincia con più contagi. Dei tre decessi a livello regionale uno è stato al Gom di Reggio. Se ritorna a salire il numero dei nuovi casi, stesso discorso per i ricoveri in area medica, dove nei reparti ordinari si registrano altri nuovi ricoveri (264), nelle terapie intensive da 8, il numero dei pazienti sale a 10.