Coronavirus in Calabria, oggi registrati un caso letale e 285 contagi (-140) - Tempostretto

I nuovi episodi legati al Covid-19 sul territorio metropolitano di Reggio Calabria si attestano a quota 85 (considerando peraltro pure 25 'fuori regione')

REGGIO CALABRIA – Covid-19 in Calabria, emerso oggi un caso letale avvenuto nel Catanzarese.

Quanto ai contagi, complessivamente si attestano a meno di 300, certamente una delle quote più basse da quando si attuano le rilevazioni statistiche in materia (sono 285, per l’esattezza: -140 rispetto alle 24 ore immediatamente precedenti).

Un dato minimale, ‘spinto’ anche dalla circostanza che a Crotone e comprensorio nell’arco della giornata non è venuto fuori neppure un contagio, mentre se ne annoverano solamente tre nel Vibonese.

Gli altri territori: 151 (con un ‘fuori regione’) i contagi contabilizzati nel Cosentino, 85 sul territorio metropolitano di Reggio Calabria (considerando peraltro pure 25 ‘fuori regione’) e altri 46 (anche qui con un ‘fuori regione’) a Catanzaro e dintorni.

L’indice di positività si attesta al 14,5 per cento.

