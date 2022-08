Coronavirus in Calabria, quattro i decessi: un evento letale nel Reggino - Tempostretto

Cresce con decisione (+11) il tasso d'occupazione dei posti-letto in reparto Covid, con un contributo determinante (+8) nel Reggino

REGGIO CALABRIA – Altri quattro casi letali devono purtroppo registrarsi nel contrasto al Coronavirus sul territorio regionale calabrese.

Uno dei decessi s’è verificato nel Reggino; in provincia di Cosenza si piangono altri tre eventi luttuosi.

Quanto ai contagi, i dati fanno rilevare un’ulteriore decurtazione rispetto alla già soddisfacente giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore, complessivamente 612 i nuovi positivi in tutta la Calabria (-350).



Riguardo ai territori, si computano 242 nuovi casi (includendo anche 22 “fuori regione”) nel Cosentino; 140 sul territorio metropolitano di Reggio Calabria; 120 (inclusi i 9 “fuori regione”) nel Catanzarese.

Sono poi 93 i contagi a Crotone e comprensorio, 17 nel Vibonese.

La “cartina di tornasole” del miglioramento attuale è costituita da un indice di positività sceso sotto la soglia del 20%, attestandosi in atto al 19,89 per cento.

Cresce invece con decisione (+11) il tasso d’occupazione dei posti-letto in reparto Covid, con un contributo determinante (+8) nel Reggino.

