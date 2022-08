Coronavirus in Calabria, scendono a 1.159 (-187) i contagi: nel Reggino se ne contano 286 - Tempostretto

Due i decessi registratisi nelle ultime 24 ore, entrambi nel territorio provinciale cosentino. Scende al 20,7% l'indice di positività in àmbito regionale

REGGIO CALABRIA – Due decessi anche oggi in Calabria per quanto attiene all’avanzata, di ritmo fortunatamente più blando, del Covid-19. Entrambi gli eventi fatali sono segnalati in provincia di Cosenza.

Quanto ai contagi, una lieve flessione (-187) ne porta il numero su scala regionale a 1.159 nelle ultime 24 ore.

Territorialmente, 417 i nuovi casi nel Cosentino (28 i fuori regione), 344 a Catanzaro e dintorni (inclusi i 18 fuori regione), 286 contagi si registrano sul territorio metropolitano di Reggio Calabria (2 qui i fuori regione), 100 a Vibo Valentia e comprensorio, 12 in provincia di Crotone.

Scende al 20,7% l’indice di positività, risultante del rapporto tra i nuovi casi e il numero complessivo di tamponi effettuati nell’unità di tempo.

