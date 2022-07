Coronavirus in Calabria, sei decessi: due sul territorio metropolitano di Reggio - Tempostretto

Nel Reggino si registrano 687 nuovi positivi, cioè il maggior numero su base provinciale dei 1.884 contagi complessivi emersi in àmbito regionale

REGGIO CALABRIA – Sei i decessi registratisi in queste ore in Calabria. Di questi, tre riguardano Cosenza e provincia; due, il territorio metropolitano di Reggio Calabria (l’Asp reggina precisa però che vien data notizia di un paziente spirato oggi e di una seconda persona venuta a mancare, in realtà, nella giornata di ieri); un ultimo evento letale attiene al territorio provinciale di Catanzaro.

Torna a salire, sfiorando (33,76%) il 34 per cento, il tasso di positività.

I contagi rimangono invece più o meno stazionari, anzi fanno registrare una lieve flessione (-73) su scala regionale.

Territorialmente, è di nuovo quello di Reggio Calabria e dintorni il territorio più colpito, ove si segnalano 687 contagi. Sono 562 invece i casi nuovi nel Cosentino (23 quelli emersi a domicilio), 285 a Catanzaro e comprensorio (4 i “fuori regione”, due i guariti sempre fuori dal territorio regionale), 271 nel Crotonese. Completa l’elenco disaggregato qualche decina di casi (52) sul territorio provinciale di Vibo Valentia.

E va segnalato pure un ulteriore incremento (+11) della pressione sugli ospedali calabresi quanto a saldo tra dimissioni e nuovi ricoveri in reparto Covid.

