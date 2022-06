Il tasso di positività in Calabria resta alto, 26,76%, nel Reggino si registrano 315 positivi su 1247 a livello regionale

Anche oggi in Calabria si segna un elevato numero di nuovi positivi, 1247 per l’esattezza, di cui 315 nel Reggino. L’unico decesso della giornata è stato nel Cosentino. I nuovi guariti sono 927, mentre in area medica aumentano i pazienti nei reparti ordinari, +5, per un totale di 149, da 7 scendono a 6 i ricoveri nelle terapie intensive.