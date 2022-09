Coronavirus in Calabria, un decesso nel Reggino. Ulteriore, lieve flessione dei contagi: -10 - Tempostretto

Guardando ai dati disaggregati, i nuovi positivi sul territorio metropolitano di Reggio ammontano a 147. In totale, si riducono a 570

REGGIO CALABRIA – Anche oggi una giornata con un tributo di sangue sull’altare del Coronavirus: l’unico evento letale registrato nell’arco delle 24 ore riguarda proprio il territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Fanno registrare invece un’ulteriore, lieve flessione i contagi: calano di 10 unità, ‘planando’ così a 570 su scala regionale.

Territorialmente, invece, 210 sono i nuovi positivi emersi in provincia di Cosenza; si attestano a quota 147 nel Reggino; sono 112 a Catanzaro e comprensorio. E poi, ancora, 61 nel Crotonese e 40 a Vibo Valentia e dintorni.

In risalita, per quanto non impetuosa, l’indice di positività: tocca il 16,3 per cento.

