Coronavirus. Risale il tasso di positività, un decesso e 306 nuovi casi nel Reggino - Tempostretto

Rimane alto il numero dei nuovi positivi in Calabria, mentre continuano a crescere anche i ricoveri in area medica. 1205 i nuovi guariti

Sono 942 i nuovi casi in Calabria. Un numero elevato che conferma anche una risalita del tasso di positività, 24,85%. Al Gom di Reggio Calabria si registra l’unico decesso della giornata, mentre i positivi in provincia sono 306. I guariti 1205, mentre continuano ad aumentare i ricoveri in area medica, + 2 nei reparti ordinari (137), + 1 nelle terapie intensive per un totale di 7.