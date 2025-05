Corse annullate tra Eolie e terraferma, avvisi di conclusione indagini per 4 comandanti

Le indagini della Procura nate dalla segnalazione di alcuni cittadini. Ipotizzati i reati di interruzione di pubblico servizio e falsità ideologica nei giornali di bordo

Sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a quattro comandanti di unità navali di linea operanti nei collegamenti marittimi dell’arcipelago delle Eolie, per i reati di interruzione di pubblico servizio e falsità ideologica nei giornali di bordo. La complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal dott. Verzera, era nata anche a seguito di segnalazioni da parte di privati cittadini, ed è stata realizzata dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e dalle Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Milazzo.

Le indagini

Al centro dell’attività investigativa, avviata nell’anno 2023, il mancato espletamento di alcune corse di linea tra le isole Eolie e la terraferma.

Gli investigatori, mediante acquisizione di un considerevole numero di dati relativi all’ultimo biennio, hanno effettuato analisi documentali e controlli incrociati, raccogliendo elementi significativi i cui esiti hanno fatto emergere incongruenze circa i motivi alla base dell’annullamento delle corse. In particolare, al centro dell’indagine l’omissione di alcune corse per condizioni meteo-avverse nonostante in altre circostanze le medesime fossero state intraprese a fronte di condizioni meteo peggiori.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, tale condotta avrebbe avuto un impatto diretto sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico, integrando gli estremi dei reati previsti dagli articoli 340 del Codice Penale e 1127 del Codice della Navigazione, oltre a penalizzare residenti e viaggiatori. L’indagine evidenzia il sinergico sforzo, di tutte le autorità, per un capillare controllo sulle tratte marittime e sui servizi a supporto della continuità territoriale, nel contesto delle Isole Eolie, dove il trasporto via mare rappresenta un servizio irrinunciabile.