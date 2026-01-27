Corso di perfezionamento in Diritto e Management dell’Agenzia assicurativa

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina ne annuncia l’attivazione per l’anno accademico 2025/2026

MESSINA – Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina annuncia l’attivazione per l’anno accademico 2025/2026 del Corso di perfezionamento in “Alta formazione in Diritto e Management dell’Agenzia assicurativa”. “Un’iniziativa formativa di alto livello pensata per rispondere alle esigenze di un mercato in forte trasformazione. Un’opportunità unica nel sud Italia”, si legge nella presentazione.

E ancora: “Il Corso nasce dalla consapevolezza che nei prossimi cinque anni quasi il 50% degli agenti di assicurazione attualmente operativi nel mercato italiano raggiungeranno i requisiti anagrafici per il pensionamento. Questo scenario apre spazi significativi per l’ingresso di nuovi operatori qualificati e professionalmente preparati. Nell’attuale panorama universitario del sud Italia non esistono offerte post-laurea similari. Con questa iniziativa, l’Università degli Studi di Messina si pone in una posizione di assoluto rilievo sul piano nazionale, divenendo punto di riferimento formativo per il settore assicurativo nel Mezzogiorno”.

L’Università di Messina consolida la propria partnership con il mondo professionale attraverso una collaborazione con la sezione messinese del Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione (Sna), dando vita a “un percorso formativo che supera i tradizionali schemi teorici per rispondere concretamente alle esigenze del mercato del lavoro. A testimonianza di questo impegno condiviso, gli agenti Sna di Messina e anche quelli di Palermo hanno messo a disposizione cinque borse di studio – tre per il territorio messinese e due per quello palermitano – confermando la volontà di investire nella formazione di professionisti preparati e immediatamente operativi”.

Gli obiettivi del corso

Il corso si propone di “approfondire i profili giuridici legati alla distribuzione dei prodotti di assicurazione, considerando le recenti riforme normative e l’innovazione tecnologica; rafforzare le competenze manageriali degli agenti nell’organizzazione e gestione della propria agenzia; fornire strumenti operativi per la compliance, la gestione dei reclami, la protezione dei dati e la relazione con il cliente; approfondire gli aspetti normativi e tecnici di mercati rilevanti per la crescita delle agenzie territorialmente ubicate in Sicilia e nel sud Italia, quali responsabilità civile, navigazione e agricoltura”.

Struttura e articolazione del corso

Il corso avrà una durata complessiva di 6 mesi, con 60 ore di didattica d’aula articolate in 15 lezioni da 4 ore ciascuna. La struttura prevede: • modulo manageriale (4 lezioni): gestione risorse umane, marketing assicurativo e digitalizzazione; • modulo giuridico (7 lezioni): normativa assicurativa, compliance, protezione dati, diritto dei contratti; • modulo di approfondimento (3 lezioni): assicurazioni agricole, navigazione, responsabilità civile; • laboratorio tecnico-pratico (1 lezione): profili operativi nella gestione dell’impresa agenziale.

Destinatari e requisiti di ammissione

Il corso è destinato sia a laureati (triennali e magistrali) in scienze giuridiche o economiche che intendano intraprendere un percorso professionale nel settore assicurativo, sia a professionisti del settore (agenti di assicurazione, subagenti, collaboratori di agenzia) con almeno 2 anni di esperienza che desiderano consolidare le proprie competenze.

Il Comitato tecnico-scientifico

Il corso è diretto dal professore Fabrizio Guerrera, ordinario di Diritto commerciale, e può contare su un Comitato tecnico-scientifico composto da 10 membri, tra cui 8 docenti dell’Università degli Studi di Messina e 2 rappresentanti autorevoli del settore assicurativo, tra i quali il messinese Gabriele Siracusano, presidente della sezione provinciale SNA-Messina.

Delle 60 ore di didattica, 40 saranno tenute da docenti dell’Università di Messina, mentre 20 ore saranno affidate a docenti esterni, esperti nei rispettivi settori di competenza.

Un investimento per il futuro

Con questa iniziativa, “l’Università degli Studi di Messina conferma il proprio impegno nella formazione di eccellenza e nella risposta ai bisogni del territorio e del mercato del lavoro. Il Corso di perfezionamento rappresenta un’opportunità concreta per i giovani laureati e per i professionisti del settore di acquisire competenze avanzate e distintive, fondamentali per affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione”, viene sottolineato.