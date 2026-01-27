 Recupero tra Messina Volley e Volley 96 Milazzo, Mondello: "Daremo il massimo"

La formazione gialloblù attesa da due derby, prima il recupero col Volley 96 che chiuderà ufficialmente il girone d'andata, sabato il Team Volley

MESSINA – Ultimo impegno del girone di andata per il Messina Volley che, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, affronterà il Volley ’96 di Milazzo. La gara, valevole come 11ª giornata del Campionato di Serie C femminile, si giocherà mercoledì 28 gennaio alle ore 20 essendo stata posticipata per via dell’allerta meteo dello scorso 19 gennaio. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen provengono dall’importante vittoria di Santa Teresa al tie-break e vorranno mantenere la parta alta della classifica, che permette l’accesso ai play-off, contro il tenace team mamertino allenato da mister Pippo Staiti. Un impegno che le preparerà alla prima di ritorno che le vedrà ancora in casa opposte nella stracittadina alla Team Volley Messina sabato.

“Contro il Volley ’96 non sarà una partita facile – presenta la partita la schiacciatrice giallo-blu Giulia Mondello – visto anche l’alternanza degli allenamenti per l’allerta meteo della settimana scorsa, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro gioco per cominciare un girone di ritorno di un certo livello. Il girone di andata è stato positivo, tranne qualche piccolo intoppo in qualche partita, ma come detto anche all’inizio della stagione siamo una squadra nuova e soprattutto il campionato è difficile e composto da molte squadre che puntano ai play-off. Dal canto nostro cerchiamo sempre di migliorare il nosto aspetto tecnico e tattico”.  

