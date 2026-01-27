 La Basket School Messina incontra gli studenti del "San Francesco Di Paola"

Simone Milioti

La Basket School Messina incontra gli studenti del “San Francesco Di Paola”

martedì 27 Gennaio 2026 - 18:39

La società giallorossa sarà protagonista di una giornata tra testimonianze, attività ludico-sportive e valori educativi dello sport

La EcoJump Messina Basket School sarà protagonista mercoledì 28 gennaio, dalle ore 9,00, di una giornata di incontro e condivisione con gli studenti dell’Istituto Comprensivo San Francesco di Paola di Messina, nell’ambito dell’iniziativa “Sport e valori con la Basket School”.

Un appuntamento pensato per avvicinare i più giovani al mondo dello sport attraverso il racconto diretto degli atleti, il gioco e il confronto, con l’obiettivo di trasmettere i valori che accompagnano quotidianamente l’attività sportiva: impegno, rispetto delle regole, spirito di squadra, sacrificio e inclusione.

La mattinata si aprirà con l’accoglienza degli studenti e il saluto della dirigenza scolastica, seguita da un momento di presentazione dei giocatori della prima squadra e della mascotte ufficiale “Nino il Delfino”, che accompagnerà le diverse attività con interventi ludici e di animazione. Gli atleti racconteranno la propria esperienza, soffermandosi sull’importanza di conciliare scuola e sport e sul percorso umano che accompagna la crescita di ogni giovane atleta.

Ampio spazio sarà dedicato al dialogo con gli studenti, che avranno l’opportunità di porre domande, confrontarsi e vestire i panni dei “cronisti” per un giorno. La seconda parte della giornata si sposterà in palestra, dove i giocatori coinvolgeranno i ragazzi in attività pratiche, dimostrazioni tecniche e giochi a tema cestistico, trasformando lo sport in un momento di partecipazione e divertimento condiviso.

La giornata si concluderà con i ringraziamenti finali, un momento simbolico di scambio con gli alunni e una foto ricordo a suggellare un’esperienza che unisce scuola e sport in un percorso educativo comune.

Con questa iniziativa, la EcoJump Messina Basket School conferma il proprio impegno sul territorio e la volontà di essere non solo una realtà sportiva, ma anche un punto di riferimento educativo e sociale per le nuove generazioni.

