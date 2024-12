“Corto di sera” al cinema Lux: 8 cortometraggi e un filmato inedito della Cineteca dello Stretto

MESSINA – “Corto di Sera” torna con l’evento “Suoni/Corti/Archivi. Tutto in una sera” che si terrà al cinema Lux di Messina giovedì 19 dicembre dalle ore 20. Si tratta di una proiezione speciale, inserita nel programma del Comune di Messina nell’ambito degli Eventi Musicali, Artistico-culturali, dell’Artigianato, Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari, Animazione Territoriale per la promozione dello sviluppo economico del territorio della Manifestazione “Natale a Messina 2024”.

Ci sarà un filmato inedito

Saranno 8 i cortometraggi firmati da autori siciliani ad aprire la serata; la selezione che proviene dalle edizioni precedenti di Corto di Sera. Festival di Cortometraggi Indipendenti che si svolge a Itala dal 2012, è stata curata dallo staff della rassegna. Inoltre, sarà proiettato un filmato inedito, realizzato con materiale amatoriale recuperato dalla Cineteca dello Stretto; la visione sarà accompagnata dalle musiche dal vivo eseguite dall’artista messinese Giuseppe Candiano, componente insieme a Giovanni Todisco dei Trrmà.

“L’evento – spiega il direttore artistico di Corto di Sera, Sebiano Chillemi –, si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale con un progetto ambizioso che mira a creare un’esperienza capace di unire immagini e suoni per offrire una visione unica della storia locale”. Il pubblico presente in sala avrà anche la possibilità di votare i cortometraggi proiettati. A fine serata, infatti, così come succede ogni estate durante il Festival, verrà annunciata l’opera più apprezzata.

I corti proiettati durante la serata

Questi i titoli delle opere che verranno proiettate durante la serata: “Assunta” di Luana Rondinelli, “Buongiorno Signor Bellavista” di Alessandro Marinaro, “Gerri” di Morgan Maugeri, “Ignorance”di Andrea Lorenzini, “La Viaggiatrice” di Davide Vigore, “L’ultimo artigiano” di Emanuele Freni, “Manco morto” di Emma Cecala e “Omayma” di Fabio Schifilliti. La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale “Corto di Sera” con il supporto della Messina Film Commission, il FabLab, il Cineforum Orione e la Cineteca dello Stretto.