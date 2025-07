Corto di Sera, tutto pronto alla 14esima edizione: sarà dal 5 all’8 agosto

Si rinnova l'appuntamento con il festival di cortometraggi indipendenti organizzato dall'omonima associazione a Itala, in piazza Badia Croce

ITALA – Dal 5 all’8 agosto piazza Badia Croce sarà teatro della 14esima edizione di Corto di Sera. Torna, quindi, il Festival Internazionale di Cortometraggi indipendenti organizzato dall’omonima associazione culturale. A dirigerlo sarà sempre Sebiano Chillemi. A sostegno della manifestazione la Sicilia Film Commission del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, oltre al Comune di Itala, all’Arcipretura e alla Pro Loco Giovannello da Itala.

Le tre sezioni di Corto di Sera

Oltre 2mila le opere filmiche arrivate da 150 Paesi diversi. Saranno proiettati nella splendida cornice della piazza che sorge davanti alla Chiesa Arabo Normanna di San Pietro e Paolo. Le sezioni dell’edizione 2025 saranno tre. La prima è “Visioni isolane” rivolte ad autori e autrici provenienti dalla Sicilia. La seconda è “From Italy to Itala”, per quelli dalle altre parti della penisola. Infine la terza, “Internazionali”, che riguarda le opere straniere.

Chillemi: “Un viaggio tra culture e storie”

Chillemi ha affermato: “La selezione dei cortometraggi è come intraprendere un viaggio tra culture, storie e prospettive provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo. Oltre alla varietà dei temi affrontati, anno dopo anno assistiamo alla continua evoluzione delle tecniche e tecnologie impiegate nella realizzazione delle opere. In questa edizione, ad esempio, molte creazioni si distinguono per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Uno strumento tanto innovativo quanto controverso, con i quali bisognerà confrontarsi in futuro, e non solo in ambito cinematografico”.

Corto di sera, si parte con le opere fuori concorso

A inaugurare la nuova edizione, martedì 5 agosto, alle 21.30, l’appuntamento di Corto Espanso, serata in cui verranno proiettate opere fuori concorso, tra cui Le Maschere di Oz. Generattivi, documentario di Gaetano Sciacca e Giovanni Brancati, realizzato nell’ambito del Progetto Genitorialità e Pena di Anymore Onlus Messina, realizzato presso la Casa Circondariale di Gazzi e ULEPE Messina.

Durante lo svolgimento del Festival il pubblico potrà partecipare attivamente alle votazioni dei cortometraggi in concorso, attraverso apposite schede di valutazione che verranno distribuite a tutti gli spettatori. Il voto del pubblico verrà tenuto in considerazione dalla giuria di esperti e appassionati del settore che valuteranno le opere più apprezzate.

Insieme al Premio Speciale Giovannello da Itala, anche il Premio Speciale Pietro Panarello, che verrà assegnato al cortometraggio che tratterà in modo originale o con particolare sensibilità il tema dei Diritti Umani. L’artwork della 14ª edizione di Corto di Sera è stato realizzato da Sofia De Leo.