Cortometraggi di animazione, al via ZABUT 2019 - Tempostretto

Mancano pochissimi giorni all’inizio di ZABUT International Animated Short-film Festival. La rassegna si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 luglionella suggestiva cornice di Parco Unità d’Italia della villa Crisafulli-Ragnodi Santa Teresa di Riva (Messina).

24 opere da 14 nazioni

Saranno 3 serate ricche di proiezioni e appuntamenti, con 24 opere provenienti da 14 nazioni, presentate anche quest’anno dall’attrice Nella Tirante. Durante le prime due serate il pubblico sarà chiamato a votare i cortometraggi preferiti.

Opere animate

La Giuria internazionale quest’anno è composta da Andrijana Ruzic, Storica e critica di cinema d’animazione, Nico Bonomolo, regista e illustratore e Joshua Held, cartoonist e animatore. Proprio Held, sarà il protagonista dell’incontro/conferenza “Opere animate”. L’incontro, in programma sabato 27 luglio alle ore 18.00, nel parco di Villa Crisafulli – Ragno,è dedicato al cinema d’animazione che incontra l’opera lirica.

“Opere animate” avrà come punto di riferimento le animazioni realizzate da Held per Il Barbiere di Siviglia di Rossini. L’opera andrà in scena nella Sala Grande del Teatro Massimo di Palermo dal 20 al 28 settembre 2019.

I premi

Nella serata finale del festival, in programma domenica 28 luglio, sarà consegnato il premio Zabut per il miglior corto, che si aggiudicherà 1000 euro. Verranno poi assegnati il premio alla migliore colonna sonora originale (400 euro) e il premio del pubblico.

Oltre i premi ufficiali del Festival, sarà consegnato anche un premio esterno da parte del Cinit-Cineforum Italiano al cortometraggio che meglio rappresenta i valori della solidarietà e dell’inclusione.

Ricca offerta culturale

La serata finale sarà, inoltre, caratterizzata da alcune performance che arricchiranno l’offerta culturale della manifestazione. Proiezioni di classici dell’animazione dell’epoca del muto verranno accompagnati dal sassofonista Carmelo Coglitore e dal batterista Federico Saccà. Inoltre l’attore e autore teatrale Tino Caspanello leggerà un suo testo sulle immagini di un cortometraggio animato.

Lo staff organizzativo di ZABUT International Animated Short-film Festival è composto da: Cinzia Bongiorno, Nello Calabrò, Carmelo Casale, Caterina Limardo, Antonello Mantarro, Stefania Pasquale, Marta Rigano, Cristina Totaro.