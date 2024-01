Cosa significa essere mamma a Messina

A Messina regna l'anarchia e ne fanno le spese i più deboli

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Essere mamma a Messina è una disciplina olimpica.”

Come si fa a non essere d’accordo con la signora che ci ha inviato la foto? La prepotenza di auto e, come in questo caso, moto che parcheggiano sui marciapiedi lascia poco spazio alla mobilità di bambini in passeggino e disabili. In un contesto civile i diritti dei più deboli sarebbero tutelati dalle istituzioni. A Messina, invece, regna l’anarchia con una polizia municipale allo sbando che sembra avere abbandonato il territorio al suo destino.