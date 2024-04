Costituita la Fondazione “Messina per la cultura”

Esulta il sindaco Basile, che ne è anche presidente. Gli altri due componenti sono Domenica Vicidomini e Francesco La Fauci

“Oggi è una data storica per Messina perché è stata costituita la Fondazione “𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚”, un’intuizione di Cateno De Luca e che oggi 11 aprile 2024 è realtà”. Così l’annuncio del sindaco Federico Basile.

Alla presenza del notaio Silverio Magno, del direttore generale Salvo Puccio e dell’assessore Massimo Finocchiaro è stata costituita la Fondazione 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 composta: dal presidente, che è il sindaco di Messina, e da due componenti, che sono Domenica Vicidomini e Francesco La Fauci.

“La Fondazione – dice Basile – stimola e sostiene l’innovazione culturale e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i giovani, promuovendo una città creativa e interculturale, in collaborazione con il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio”.

