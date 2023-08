"Costruiamo gentilezza". La messinese Katia Gusso nel direttivo di "Cor et amor" - Tempostretto

E' la rappresentante siciliana del progetto

“Costruiamo Gentilezza” è un progetto nazionale generato nel 2020 con scadenza 21 marzo 2036. E’ finalizzato ad accrescere il benessere della comunità mettendo al centro i bambini e i ragazzi. L’auspicio è che la capacità di costruire pratiche gentili per il bene comune diventi un’abitudine diffusa.

Sono già 1800 i costruttori di gentilezza presenti in Italia che agiscono come attivatori sociali nelle proprie comunità di riferimento coinvolgendo i propri concittadini nella costruzione di pratiche gentili a costo 0 (o quasi). Sono assessori, insegnanti, allenatori, medici pediatri, imprenditori, volontari accomunati dall’avere a cuore il bene dei più giovani.

Tra le buone pratiche più diffuse riconducibili al progetto l’Assessorato alla Gentilezza, le panchine viola della gentilezza, la giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, il premio Costruiamo Gentilezza nello sport, l’alfabeto della gentilezza, la Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza, giocopedia della gentilezza.

L’attuazione del progetto è coordinata dall’Associazione di promozione sociale Cor et Amor, avente sede vicino a Ivrea. Un’associazione partecipata che conta già 120 associati, definiti ambasciatori di Costruiamo Gentilezza, che collaborano definendo la “direzione da seguire” e esprimendo il progetto localmente. A rappresentare l’Associazione il consiglio direttivo, che lo scorso 31 Luglio è stato rinnovato dall’assemblea dei soci, con eletti che bene rappresentano il territorio nazionale: Luca Nardi (presidente – Piemonte), Livia Saltetto (presidente ad honorem – Piemonte), Arcangela De Vivo (Vice Presidente – Puglia), Chiara Castellani ( Vice Presidente – Umbria), Massimo Stellato (Segretario – Piemonte), Anna Franca Stefanelli (consigliere – Puglia), Maria Grazia d’Intino (consigliere – Abruzzo), Giuseppe Guttà (consigliere – Calabria), Katia Gussio (consigliere – Sicilia), Donata Dileo (consigliere – Veneto), Chiara Rosucci (consigliere – Piemonte).

Poiché Cor et Amor ha una forte vocazione a dare ascolto ai giovanissimi, l’assemblea degli associati ha riconosciuto Viola d’Amico di 11 anni di Novara rappresentante dei bambini e dei ragazzi per Costruiamo Gentilezza. Queste sono le parole di Viola come portavoce: “Il mondo ha bisogno di tanti piccoli gesti di gentilezza, verso le persone ma anche verso la sostenibilità, l’inclusione, verso la natura e gli animali. Noi ragazzi possiamo fare tanto per vivere il presente in gentilezza e pensare al futuro sorridendo”