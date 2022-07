Covid, Messina: i nuovi orari degli hub vaccinali - Tempostretto

In Fiera ci si potrà vaccinare dalle 9 alle 19 dal lunedì al sabato. Ecco gli orari in tutti i centri vaccinali della provincia

MESSINA – Nonostante l’apertura della vaccinazione con le quarte dosi di vaccino anti-Covid anche agli over 60, cambiano gli orari degli hub di Messina e provincia per la stagione estiva. In città, in Fiera, sarà possibile vaccinarsi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19. Ecco l’elenco completo dei nuovi orari:

Centro Vaccinale Sant’Agata di Militello – lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 19:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Centro Vaccinale Capo d’Orlando – da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Hub Parco Corolla di Milazzo – lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Hub Fiera di Messina – da lunedì a sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

Centro Vaccinale di Mistretta – lunedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Centro Vaccinale Santo Stefano di Camastra – lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Centro Vaccinale di Barcellona Pozzo di Gotto – lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Centro Vaccinale di Patti – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00, sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Centro Vaccinale Letojanni – lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Centro Vaccinale P.O. di Lipari – lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00