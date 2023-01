Crack, coca e marijuana in cucina, pusher arrestato a Messina - Tempostretto

In casa di La Face gli agenti hanno trovato quasi 7 chili di marijuana e altre dosi

MESSINA – Una “soffiata” costa l’arresto a Ernesto La Face, sorpreso a spacciare sull’uscio di casa dalla Polizia, sabato scorso. Il 45enne, che ha precedenti alle spalle, è ora in carcere.

Assistito dall’avvocato Domenico Andrè, è infatti comparso davanti al giudice Monica Marino che ha convalidato l’arresto operato dagli agenti e disposto per l’uomo la custodia in cella.

La Face era davanti la porta di casa quando sono arrivati i poliziotti. Alla loro vista ha provato a rientrare velocemente nell’appartamento ma non è riuscito a sottrarsi al controllo. I sospetti degli uomini in divisa erano fondati: in cucina, in un barattolo, e in altri punti del locale, sono stati ritrovati e sequestrati complessivamente poco meno di 7 chili di marijuana, 300 grammi di hashish, 44 grammi di coca e 35 grammi di crack.

Gran parte dello stupefacente era già confezionato in dosi, pronto per essere spacciato. In casa c’erano anche più di due mila euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione. Anche il denaro è stato sequestrato perché secondo gli investigatori è frutto dell’attività di spaccio.