Crack, cocaina e hashish in un borsello nascosto in un cantiere: arrestato 21enne

I carabinieri hanno trovato anche un bilancino, una carta PostePay e materiale per il confezionamento. Decisive le immagini di videosorveglianza

VILLAFRANCA TIRRENA – I carabinieri di Villafranca Tirrena hanno arrestato un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è partito da un controllo effettuato dai militari dopo una segnalazione di un passante. I carabinieri hanno trovato all’interno di un cantiere per la costruzione di una casa un borsello nascosto. All’interno 210 grammi di hashish, 20 di crack e 20 di cocaina. Ritrovati anche una PostePay, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione con residui di sostanza.

Grazie alle immagini di videosorveglianza i militari sono riusciti a risalire al 21enne, che è stato arrestato e associato presso il proprio domicilio. La droga è stata sequestrata e inviata al RIS di Messina.