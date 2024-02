Cremona-Akademia Città di Messina. Bonafede: “La nostra una grande reazione”

Nel post partita il tecnico ha contestato nuovamente l'operato degli arbitri: "Veniamo perseguitati". Rossetto: "Il percorso è ancora lungo"

MESSINA – La sfida che ha visto l’Akademia Città di Messina superare Cremona è la seconda rimonta in stagione. La prima era arrivata all’esordio in stagione regolare in trasferta a Padova dopo ricordiamo un pre campionato carente, non per demeriti della società come ribadito più volte da coach Bonafede. La squadra cara al presidente Costantino porta via l’intera posta ma come già contro Montecchio lascia un set per strada ed è normale che il livello delle avversarie si alzi considerando che sono le migliori cinque dell’altro girone.

Per Messina comunque si tratta dell’ottava vittoria lontano dal PalaRescifina, la settima a punteggio pieno, ma la prima arrivata in quattro set. Altra (marginale) notizia in casa Akademia è che la migliore in campo Valeria Battista al momento è la miglior realizzatrice della squadra di coach Bonafede in questa pool promozione con 31 punti, di cui 18 messi a segno ieri, superata Kelsie Payne che non al PalaRadi di Cremona non ha trovato la sua miglior prestazione. L’americana in tutta la stagione è la miglior realizzatrice di Akademia, ma se consideriamo i punti delle ultime due partite Battista è leggermente avanti anche se per poco.

Le dichiarazioni da Cremona

Il tecnico delle messinesi nel post partita ha commentato così la gara: “Abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata, spero che la gente si sia divertita e che sia stato un grande spettacolo. La nostra è stata una grande reazione dopo un primo set giocato male, da entrambe le parti, il livello si è alzato. Mi spiace dover sottolineare ancora che veniamo perseguitati dagli arbitri, ci dicano se non vogliono che partecipiamo, perché non se ne può più. Speriamo – conclude coach Bonafede – di continuare con questa intensità, ci aspettano partite difficili”.

Aurora Rossetto

Il commento della schiacciatrice Aurora Rossetto è stato: “Sicuramente ci aspettavamo una partita molto difficile per il fatto di giocare fuori casa ma anche perché nella pool promozione inevitabilmente il livello si alza. All’inizio siamo partite un po’ contratte e non siamo riuscite a bloccarle su ciò che in realtà avevamo visto a video. Poi, sistemandoci e mettendo aggressività in campo, siamo riuscite a svoltarla fino a portarla a casa. Sono molto contenta e siamo tutte felici anche per la stagione disputata fino ad oggi. E’ giusto pensare partita dopo partita perché il percorso è ancora molto lungo”.

Il salto in classifica

Akademia (46 punti) adesso attende i risultati delle altre squadre per capire se guadagnerà in classifica solo la posizione proprio contro Cremona (ferma a 44) salendo al quarto posto o se arriverà anche il sorpasso su Macerata (44 punti), impegnata alle 17 di oggi contro Talmassons. Poche invece le possibilità che Busto Arsizio (46 punti) perda punti in casa contro Mondovì. Città di Messina che settimana prossima sarà nuovamente in trasferta a San Giovanni in Marignano.

