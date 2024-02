Akademia rimonta a Cremona e si prende di forza la posizione in classifica

Vittoria in trasferta per Città di Messina sul campo della quarta del girone promozione. Altra prestazione corale con quattro atlete in doppia cifra

CREMONA – Vittoria in rimonta per l’Akademia Città di Messina al Pala Radi di Cremona. La formazione di coach Bonafede impegnata nella prima trasferta della pool promozione paga forse un po’ di emozione così lontana da casa e dopo aver perso il primo set viaggia spedita fino alla vittoria per tre set a uno che le permette di incamerare l’intera posta in palio.

Il terzo set è stato quello più netto vinto dalle siciliane capaci di annichilire le padrone di casa che si fermano soli 11 punti. Prova a reagire Cremona nel quarto ma Akademia un po’ controllando e un po’ cinicamente archivia la partita prima di un rischioso tiebreak. Grazie ai tre punti incamerati sale a quota 46 punti e complica l’anticipo scala due posizioni nella classifica della pool promozione saltando dalla quinta alla terza posizione, superata proprio Cremona e Macerata che però avrà la possibilità di fare punti ospitando Talmassons domani. Cremona aveva terminato in seconda posizione nel proprio girone alle spalle di Macerata.

Altra giornata in cui Payne non brilla ma le risorse della panchina di coach Bonafede permettono di fare una partita tranquilla. In campo Battista (18), Joly (15) e Rossetto (12) vanno in doppia cifra, così come la capitana Melissa Martinelli a quota 13 e Modestino si ferma poco sotto a 8 ma fanno capire della ottima prestazione che ha fatto a muro pure quest’oggi Akademia.

Cremona – Akademia Città di Messina 1-3

A breve la cronaca…

Tabellino

Risultato finale: 25-22 20-25 11-25 22-25.

Arbitri: Luca Cecconato e Roberto Russo.

Cremona: Taborelli 19, Gamba, Balconati 1, Munarini 9, Rossini 6, Ferrarini 11, Piovesan 8, Coveccia 1, Turlà, Landucci 1, Scialanca, Zorzetto 1, Felappi Sofia.

Allenatore: Marco Zanelli. Assistente: Michele Lucherini.

Akademia: Battista 18, Martinelli 13, Catania, Ciancio, Modestino 8, Felappi, Mearini, Payne 3, Joly 15, Rossetto 12, Maggipinto 0, Galletti 1, Michelini 0.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.