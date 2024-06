“Geyser” a Larderia. Così si perde l’acqua” VIDEO

Sono iniziati i lavori per sistemare le tubature ma nel frattempo bisogna tamponare subito le perdite d'acqua

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “E c’è chi va in Nuova Zelanda per vedere i Geyser, degli spruzzi d’acqua che arrivano ad altezze elevate… Da sabato c’è questo tubo rotto a Larderia. Tante chiamate ma niente. Via Vico Pennisi 55”.

Purtroppo le perdite d’acqua sono una costante a Messina. Questa situazione è frutto di una tubazione vetusta che determina una dannosa dispersione proprio in un periodo talmente siccitoso da costringere il sindaco Basile ad emanare un’ordinanza contro lo spreco. L’Amam nei giorni scorsi ha avviato i lavori per la sistemazione della condotta che collega la tubazione primaria a quelle delle abitazioni, proprio al fine di evitare la dispersione d’acqua, attualmente pari a circa il 50%. E’ auspicabile, tuttavia, che nel frattempo si intervenga tempestivamente a tamponare le perdite che si manifestano in diverse zone della città.