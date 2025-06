Cremonini infiamma Messina e ricorda l’esordio live a Capo d’Orlando FOTO

In 40mila per il cantante bolognese allo stadio "Scoglio"

MESSINA – In 40mila allo stadio “Scoglio” di Messina stasera per Cesare Cremonini. “A questo posto mi legano dei ricordi straordinari, indelebili nella mia memoria”. Il cantante ha ricordato il suo primo concerto a Capo d’Orlando nel 2020. E per lui c’era proprio un “bentornato” speciale, con uno striscione che ricordava l’esordio live.

La scaletta del tour 2025

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

Prodotto da Live Nation, l’evento vede l’organizzazione locale a cura di Carmelo Costa e di Nuccio La Ferlita con la realizzazione esecutiva di Puntoeacapo Srl e Musica da Bere Srl. L’evento è patrocinato dal Comune di Messina.

Oltre due ore e mezza di spettacolo senza sosta, Cremonini si mostra in tutto il suo eclettismo: musicista dai riferimenti anglosassoni e beatlesiani in “Alaska Baby”, artista teatrale in “La ragazza del futuro” e “Ora che non ho più te”, pianista intenso e comunicativo nel bellissimo momento “glaciale” del piano e voce, accompagnato da due straordinari performer e acrobati che lasciano il pubblico a bocca aperta. Pop star consumata e ammiccante nei classici come “Buon Viaggio”, “Mondo”, “Logico”. Cantautore legato alla grande tradizione musicale della sua città in “San Luca” e “Nessuno Vuole Essere Robin”, giocoso a autoironico nella provocante “GreyGoose”, polistrumentista sorprendente nei momenti acustici suonando la sua amata fisarmonica, una promessa mantenuta con il suo pubblico ma soprattutto a sé stesso.