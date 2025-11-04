 Criminalità. Messina resta tra le province più sicure d’Italia

Criminalità. Messina resta tra le province più sicure d’Italia

Marco Ipsale

Criminalità. Messina resta tra le province più sicure d’Italia

martedì 04 Novembre 2025 - 09:30

Furti, truffe e danneggiamenti i reati più frequenti. Ma la tendenza è in calo

La provincia di Messina si conferma tra i territori italiani con la minore incidenza di reati denunciati. Secondo i dati del Sole 24 Ore relativi al 2024, Messina si colloca al 92° posto nella classifica generale della criminalità su base nazionale, con un totale di 15.714 denunce registrate.

Il tasso di delittuosità provinciale è pari a 2.636,8 denunce ogni 100mila abitanti, un valore che si posiziona significativamente al di sotto della media italiana delle grandi città.

Reati in calo

L’analisi storica dei dati evidenzia una tendenza positiva per la provincia: nell’ultimo anno si è registrata una diminuzione di 910 denunce rispetto all’anno precedente (Variazione 2024/2023: -910), consolidando un andamento di contrazione dei fenomeni criminali negli ultimi anni.

I reati più diffusi: furti e truffe informatiche

Analizzando le tipologie di reato, emerge una chiara prevalenza della micro-criminalità predatoria e informatica. Il reato più numeroso in assoluto è il furto, con 3.752 denunce, che colloca comunque Messina al 93° posto nella classifica nazionale per questa tipologia. Seguono le truffe e frodi informatiche che, con 2.516 denunce, posizionano Messina al 66° posto in Italia. I danneggiamenti registrano 2.156 denunce e si collocano al 67° posto a livello nazionale. Infine, le lesioni dolose si attestano a 559 denunce, posizionando la provincia all’84° posto. Il contributo di questi reati è significativo al dato totale, sebbene l’incidenza complessiva provinciale resti bassa rispetto ad altre realtà italiane.

Le aree di maggior allerta (relativa)

Nonostante la bassa posizione generale, alcuni indicatori mostrano un posizionamento intermedio in termini di incidenza, che merita attenzione: Danneggiamenti (67° posto): Con 2.156 denunce totali, Messina si colloca nel terzo superiore della classifica per questo reato; Truffe e Frodi Informatiche (66° posto): le 2.516 denunce per truffa/frode (in calo del 6,5% a livello nazionale) collocano la provincia in una posizione di rischio medio-alto, riflettendo la crescente digitalizzazione del crimine; Stupefacenti (41° posto): Questo reato registra il posizionamento peggiore in classifica (41°), con 305 denunce totali, suggerendo che l’attività di contrasto delle forze dell’ordine su questo fronte è più intensa o che il fenomeno è più radicato rispetto ad altri tipi di illeciti.

Reati rari

Lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (94° posto) e gli incendi (60° posto) mostrano un numero di denunce basso, posizionando Messina tra le province meno colpite per questi gravi illeciti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Da venerdì una perturbazione autunnale colpirà la Sicilia, attese piogge e temporali
4 novembre a Messina: celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED